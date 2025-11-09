舞蝶同樂『芋』你相遇 雲林家扶300位認養人與認養童相聚林內

▲林內鄉代會主席許林玉琴(左2)介紹在地芋頭、木瓜..等特產，支持並肯定雲林家扶於林內紙蝶生態地景園區辦理相見歡活動。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】舞蝶同樂、『芋』你相遇~雲林家扶認養人相見歡活動，7日假「林內紙蝶生態地景園區」辦理。一句「好久不見，你又長大了!」道盡認養人對認養兒少無盡的關懷，近300位認養人與認養童一同團聚。77歲認養人王麗珠奶奶，擔任認養人已達41年之久從不間斷，協禧電機公司8年來，每年認養近百位家扶兒，每年樂此不疲來探視這群「兒女」。

林內鄉長劉姿言、林內鄉代會主席許林玉琴、林內鄉農會總幹事黃國洲等貴賓肯定在紫蝶公園辦理相見歡活動，同時介紹在地芋頭、木瓜..等特產，更感動認養人長期提供兒少的生活照顧與陪伴，讓家扶兒能夠過得幸福，就跟林內木瓜一樣，散發甜美的氣息，溫潤滋養，「紅透台灣」。

▲雲林家扶中心114年相見歡活動於林內紙蝶生態地景園區辦理，感謝各位認養人持續用愛付出，支持孩子們生活與持續穩定就學。（記者劉春生攝）

雲林家扶表示：認養人相見歡活動共有51名認養人、150名認養童及99名家眷歡喜見面。為了讓全國各地的認養人都能看見雲林之美，今年特地選定林內的「林內紙蝶生態地景園區」辦理，邀請林內在地的美麗有約熱心協會準備木瓜炒米粉以及芋頭飯等特色佳餚，讓認養人及認養童歡喜見面之餘，更能一起感受雲林特色，讓這場相聚之旅不虛此行。

雲林家扶廖志文主任說最難能可貴是來自台中77歲王麗珠奶奶認養已邁入第41年，今與就讀小4阿銘歡喜相見，麗珠奶奶就像燦爛陽光灑遍整個會場。還有最萌幼是1歲認養人黃朗致與父母從彰化來參加，與就讀小3的銹銹歡喜相見；另還有71歲認養人林鎮國與就讀高1的雅芳同學歡喜相見，以及專程從台北來年年參加的張景惠認養人與就讀專2的玉婷同學相見歡樂。

▲協禧電機認養雲林家扶中心扶助童已經8年，每個月持續認養80-100位家扶兒，此次由協禧劉秉勳經理(圖左)代表贈送認養童見面禮品。（記者劉春生攝）

77歲認養人王麗珠奶奶擔任認養人已達41年之久，王奶奶侃侃而談自身的生命經歷，1970年不幸失去摯愛先生，當時身懷六甲獨自帶著四歲大的兒子，照看雜貨店與兼做粿賣粿撐起家中經濟，「當時一塊粿才賣15元，曾經1天賣不出5塊。王奶奶說：走過艱辛困苦的人生歷程，能深刻體會孤兒及寡母的辛酸。於41年前加入家扶認養行列之今，真的都已不記得認養多位家扶兒童，但會在有生之年繼續認養幫助孩子們長大，特地前來與今年才替換認養的張芳銘小朋友歡喜相見，看著這些孩子慢慢長大真的感到相當高興。

長年關注雲林家扶的『協禧電機』擔任認養人已經8年，每個月持續認養80-100位家扶兒。連續7年邀請近百位親子齊聚參加。劉秉勳經理及同仁特別表示：這次特地帶來「打狗球餅禮盒」送每位協禧認養孩子，以實際行動鼓勵兒少成長突破困境。

雲林家扶廖志文主任衷心感謝來自各地的認養人來參加相見歡活動，陪伴孩子舞蝶同樂『芋』你相遇。也感謝無法出席活動仍心繫家扶孩童的認養人們，感謝大家持續用愛付出，讓家扶孩子成長路程中有人提燈照亮前方，成為孩子們努力、上進的最大動力。