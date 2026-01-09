舞踏先鋒山海塾再訪台 重現「影見」經典唯美

（中央社台北9日電）睽違9年，日本舞踏山海塾再度訪台，帶來已故創辦人天兒牛大經典唯美之作「影見－水鏡之彼方」。此作品曾在2008年訪台造成轟動，新象藝術總監樊曼儂重新邀約再現，向天兒牛大致敬。

「影見－水鏡之彼方」自2000年在巴黎市立劇院首演以來，便以其超凡脫俗的靈性美學震撼世界舞壇，成為山海塾最令人屏息凝神的經典之作。山海塾發言人蟬丸表示，「影見」創作當下日本社會經濟崩壞，這部作品以「靜」為底色，對應並記錄了當時日本安靜、低調的氛圍。

根據新象發布的新聞資料，山海塾1980年首次海外演出，結合舞台意象與百老匯級燈光，一鳴驚人，編舞家碧娜鮑許（Pina Bausch）受其啟蒙，重視身體表情；編舞家瑪姬瑪漢（Maguy Marin）作品百分之百受其影響，山海塾也成舞踏多樣性與全球化的最佳例證。

有別於舞踏創始者土方巽、大野一雄所謂的「暗黑舞踏」，天兒牛大另闢舞踏的光明美學意境。蟬丸表示，在「影見－水鏡之彼方」中，舞台上荷葉升降是最具代表性的視覺元素之一，「當荷葉升高，我們彷彿置身荷葉下方的水中世界；當荷葉下降，水中世界回到與人同高，希望開啟觀眾對於世界的想像」。

蟬丸除了對外發言，也是山海塾助理總監及主力舞者，他表示，天兒牛大過世後，山海塾在藝術上並沒有本質上的改變，「從山海塾成立，我就一直與天兒牛大並肩合作超過40年，後期他的身體難以負荷巡演，舞團仍持續創作與演出，山海塾的藝術實踐方式早已一脈相承」。

蟬丸表示，天兒牛大過世後，山海塾正從一個由天兒牛大以壓倒性領導力引領一切的時代，進入到每名成員都必須各自發揮力量向外拓展活動的質變時期，但就像2017年「影見」重製時，原屬天兒牛大的獨舞段落已分配給3名年輕舞者演出，除了提攜，也蘊含天兒牛大的創作觀與世界觀將會繼續傳承。

山海塾「影見－水鏡之彼方」將於1月10日及11日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：管中維）1150109