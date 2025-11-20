舞蹈傳愛，人氣團體「V·STARR」探視台中創世，為植物人加油。（圖：創世台中院提供）

為幫助創世募集「花蓮新院」建院及尿布經費，人氣團體「V·STARR」20日前往創世台中院，探視植物人阿忠，現場演出象徵「愛奔騰」的舞蹈，對院民傳達愛的力量，期盼大眾懷抱駿馬奔騰的勇氣與善心，協助花蓮新院建置及植物人尿布經費。

創世台中院院民阿忠，今年2月因腦幹出血成植物人，母親罹患肺腺癌、弟弟正與肺腫瘤辛苦奮戰，聘請的外籍看護，也在最近逃逸，家中因龐大醫療開銷，早已無積蓄，家庭陷入愁雲慘霧。幸好5月間，阿忠順利入住創世台中院，獲得妥善照護，家人也可以喘息。人氣團體「V·STARR」團員得知創世現正籌建「花蓮新院」及植物人阿忠的故事後，深感植物人照護不是一個弱勢家庭能獨自承擔，今天前往台中院，探視阿忠，並希望以舞蹈匯聚民眾愛的初心，攜手幫助花蓮建新院及植物人尿布經費，讓愛在花蓮綻放，植物人家庭不再孤單。

創世台中院院長陳韋龍表示，很感謝「V·STARR」團體到院關懷植物人，並以舞蹈傳愛。創世自民國102年成立花蓮分會以來，持續為花蓮地區植物人家庭提供到宅服務。花蓮地區目前有1,061名植物人及重度失能者，為了紓解這些家庭的困境，現正籌建花蓮新院，預計服務90床，落實「在地安養」。而創世台中院目前安養30名院民，幫助30個植物人家庭脫離照護壓力與困境。歡迎各界發揮愛心，隨喜幫助花蓮建院及台中院植物人尿布經費。（寇世菁報導）