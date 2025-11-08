舞蹈回家《宜舞宜情》舞出宜蘭在地共鳴

返鄉舞者林柔雯與「東嶽廟陣頭團隊」攜手呈現，作品從信仰出發，結合陣頭儀式與現代舞的身體能量。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二五年於五日及七日在宜蘭演藝廳登場的《宜舞宜情—回鄉跳舞》分享會暨成果發表，由宜蘭縣政府文化局主辦、何曉玫舞團策演，邀請來自宜蘭的四位舞蹈創作者回到家鄉，與在地社區攜手共創，以舞蹈重新感受土地、信仰與生活的節奏。

活動分為兩天舉行，五日首場活動由舞者林柔雯與「東嶽廟陣頭團隊」攜手呈現，作品從信仰出發，結合陣頭儀式與現代舞的身體能量。觀眾驚呼：沒想到現代舞也能這樣展現神將的身體。隨後登場的許嘉卿與「結頭份社區歌仔戲團」共演，融合歌仔戲的節奏與現代舞的律動。

第二場七日晚間的活動則由舞者簡華葆與「源緣文藝工作室」，以及簡慈儀與「復興國中少年劇團」接力登場。作品延續「讓舞者回家」的核心精神，從不同世代的身體出發，探索文藝創作與青少年表演教育的共鳴。

宜蘭縣文化局表示，兩場活動相互呼應，構築出一幅從信仰、戲曲到教育、文藝的「宜蘭身體地圖」，象徵《宜舞宜情》計畫跨越地域、年齡與藝術領域的深層對話，讓舞蹈繼續在宜蘭的土地上發芽、流動。