舞蹈影片掀論戰！被封「蔡依林接班人」 連穎不敢當：「她是我的神」

生活中心／陳佳侖 台北報導

HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》，今（30日）舉辦全媒體發片簽唱會，現場擠滿鏡頭與粉絲，只為一睹這位「獵豹系唱跳新星」正式回歸主場，ERIN 以帶電級唱跳先發制人，舞台剛亮就殺出一套 「台上秒變裝」的絲滑褪衣舞，只見她轉身一勾、動作俐落地褪下外衣、露出香肩與蜜腿，加上緊緻小蠻腰與逆天長腿，模特般比例瞬間引爆全場尖叫。但 ERIN 強調這套舞蹈其實深具寓意：「想告訴大家～你要非常努力，才能顯得毫不費力。」

連穎 ERIN的預熱MV〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記）在網路上更被瘋狂轉傳，被網友推為「蔡依林接班人」，留言串瞬間分成兩大陣營吵翻天！對此 連穎ERIN 謙虛又激動地回應：「Jolin 是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」一句話瞬間收服兩派粉絲！

HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》。（圖／連穎FB）

連穎新歌《EZ》以 2000 年代西岸嘻哈 × Y2K R&B Groove 打底，由 KINGCHAIN 金城、斐立普 Felipe.Z 聯手製作，更找來與 ERIN 同為輔大嘻研社的「學長」FRαNKIE 阿法助陣，將美式律動推到滿點。阿法慵懶 flow 與 ERIN 冷豔聲線交織，使歌曲呈現罕見的「唱跳雙殺層次」。而這首歌從 demo 到正式完成歷經一年多重組、近兩年精雕，她笑說：「這首歌的細節是用『偏執』堆出來的。」

舞蹈中被全場震撼的「褪衣招牌動作」，其實出自 ERIN 本人的 idea。因 EP 將推出 T-shirt 周邊，她親自向舞蹈老師提案：「衣服應該融入舞蹈動作！」最終才誕生這套象徵「女性勇敢、make it look EZ」的舞中變裝。外界以為尺度很大，她笑到不行：「我的穿著本來就比較開放～完全不覺得尺度大啦！」

今簽唱會ERIN 特別挑選 紅色戰服 登場，因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」。她對自己最有自信的部位是「鎖骨、肩膀還有腰」，現場也確實讓鏡頭拍到停不下來。

除了主打歌話題不斷，〈EZ〉MV 由導演薩禾豐操刀，以「A–Z 字母歌」為精神，拆解她從小女孩到能獨當一面的成長軌跡。MV「垃圾袋、鋸子、字母符號」三大意象也首次曝光：垃圾袋象徵被誤解的童年版本、鋸子象徵從〈Painkiller〉延伸的自我切割與再生、字母則像每一格練習室裡的青春座標。





最引爆討論的則是「鑽石銀管頭」造型。這個概念源自她與團隊到宜蘭兩天一夜開會時，髮型師形容她「像顆越來越閃亮的鑽石」，而量身打造的頭型竟只花 15 分鐘就完成！她笑說：「完全不重，還在雨裡反光得超美，我超滿意！」



談到家人的反應，她透露媽媽看到造型後竟說：「你像崔苔菁！」ERIN 本人笑到崩潰：「媽～這麼前衛的造型居然在你那年代就出現了！太前衛！」也有網友稱她像阿妹、像 Lady Gaga，她笑說：「像誰都感到榮幸啦！」



EP 內唯一抒情歌則與香蘭合作，被 ERIN 視為「展現脆弱一面的重要作品」。因為難度大，在錄音室兩人都被逼到崩潰，「但成品真的美到值得，錄完我們都覺得一切辛苦是對的！」



從七歲開始跳舞、十多年舞台訓練、一次次反覆推翻重練-連穎ERIN 用〈EZ〉宣告，她已準備好從女孩、團員、舞者，走向能「獨自進攻主場」的唱跳女聲，她說：「我想把所有很難的事，都做得像呼吸一樣自然。」



伴隨著獵豹系勁道與 Z 世代氣場，她的個人時代，正式展開。





