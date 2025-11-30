舞蹈影片掀論戰！被封「蔡依林接班人」 連穎不敢當：「她是我的神」
生活中心／陳佳侖 台北報導
HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》，今（30日）舉辦全媒體發片簽唱會，現場擠滿鏡頭與粉絲，只為一睹這位「獵豹系唱跳新星」正式回歸主場，ERIN 以帶電級唱跳先發制人，舞台剛亮就殺出一套 「台上秒變裝」的絲滑褪衣舞，只見她轉身一勾、動作俐落地褪下外衣、露出香肩與蜜腿，加上緊緻小蠻腰與逆天長腿，模特般比例瞬間引爆全場尖叫。但 ERIN 強調這套舞蹈其實深具寓意：「想告訴大家～你要非常努力，才能顯得毫不費力。」
連穎 ERIN的預熱MV〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記）在網路上更被瘋狂轉傳，被網友推為「蔡依林接班人」，留言串瞬間分成兩大陣營吵翻天！對此 連穎ERIN 謙虛又激動地回應：「Jolin 是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」一句話瞬間收服兩派粉絲！
HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》。（圖／連穎FB）
連穎新歌《EZ》以 2000 年代西岸嘻哈 × Y2K R&B Groove 打底，由 KINGCHAIN 金城、斐立普 Felipe.Z 聯手製作，更找來與 ERIN 同為輔大嘻研社的「學長」FRαNKIE 阿法助陣，將美式律動推到滿點。阿法慵懶 flow 與 ERIN 冷豔聲線交織，使歌曲呈現罕見的「唱跳雙殺層次」。而這首歌從 demo 到正式完成歷經一年多重組、近兩年精雕，她笑說：「這首歌的細節是用『偏執』堆出來的。」
舞蹈中被全場震撼的「褪衣招牌動作」，其實出自 ERIN 本人的 idea。因 EP 將推出 T-shirt 周邊，她親自向舞蹈老師提案：「衣服應該融入舞蹈動作！」最終才誕生這套象徵「女性勇敢、make it look EZ」的舞中變裝。外界以為尺度很大，她笑到不行：「我的穿著本來就比較開放～完全不覺得尺度大啦！」
今簽唱會ERIN 特別挑選 紅色戰服 登場，因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」。她對自己最有自信的部位是「鎖骨、肩膀還有腰」，現場也確實讓鏡頭拍到停不下來。
除了主打歌話題不斷，〈EZ〉MV 由導演薩禾豐操刀，以「A–Z 字母歌」為精神，拆解她從小女孩到能獨當一面的成長軌跡。MV「垃圾袋、鋸子、字母符號」三大意象也首次曝光：垃圾袋象徵被誤解的童年版本、鋸子象徵從〈Painkiller〉延伸的自我切割與再生、字母則像每一格練習室裡的青春座標。
HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》。（圖／連穎FB）
最引爆討論的則是「鑽石銀管頭」造型。這個概念源自她與團隊到宜蘭兩天一夜開會時，髮型師形容她「像顆越來越閃亮的鑽石」，而量身打造的頭型竟只花 15 分鐘就完成！她笑說：「完全不重，還在雨裡反光得超美，我超滿意！」
談到家人的反應，她透露媽媽看到造型後竟說：「你像崔苔菁！」ERIN 本人笑到崩潰：「媽～這麼前衛的造型居然在你那年代就出現了！太前衛！」也有網友稱她像阿妹、像 Lady Gaga，她笑說：「像誰都感到榮幸啦！」
EP 內唯一抒情歌則與香蘭合作，被 ERIN 視為「展現脆弱一面的重要作品」。因為難度大，在錄音室兩人都被逼到崩潰，「但成品真的美到值得，錄完我們都覺得一切辛苦是對的！」
從七歲開始跳舞、十多年舞台訓練、一次次反覆推翻重練-連穎ERIN 用〈EZ〉宣告，她已準備好從女孩、團員、舞者，走向能「獨自進攻主場」的唱跳女聲，她說：「我想把所有很難的事，都做得像呼吸一樣自然。」
伴隨著獵豹系勁道與 Z 世代氣場，她的個人時代，正式展開。
原文出處：舞蹈影片掀論戰！被封「蔡依林接班人」 連穎不敢當：「她是我的神」
更多民視新聞報導
台網紅湧洋男貼文喊「下面不拍嗎」 網嗆爆：丟台人臉
庾恩利綜藝首秀「爬桌底」登場！嚇傻秦昊：別跟你媽說
大槻真希演唱遭「奪麥下台」！日主播挖1圖喊「故意的」
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 4 小時前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 4 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 11 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
許瑋甯婚禮嗨跳定情曲 邱澤「滿臉寵溺」畫面曝光
許瑋甯、邱澤28日於文華東方補辦婚宴，2人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年登記結婚，婚後育有一子Ian。雖說場內並不對外開放給媒體拍攝，不過透過親友的社群，也能瞧見許瑋甯在婚宴上玩得不亦樂乎，邱澤則眼神充滿愛意的，看著妻子熱舞。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前