舞蹈班聯展 鄭新輝率4校師生拍宣傳片
記者林雪娟∕台南報導
台南市一一四學年度舞蹈藝才班聯合展即將登場，教育局長鄭新輝率領四校舞蹈班師生共同入鏡，拍攝宣導影片，學子熱情奔放的舞蹈，讓人感受熱力十足。
四校包括永仁高中國中部、中山國中、永康區復興國小及進學國小，今年主題為「逐光肆舞」，採兩場接力演出形式規劃，舞碼編排與舞台燈光全面升級、創意十足。
教育局表示，每年的舞蹈聯合展已成為舞蹈教育界重要盛事，往往場場爆滿、一票難求。承辦學校永康復興國小指出，成果展展現台南舞蹈教育長期耕耘成果與孩子在藝術學習的成長與自信，讓表演藝術更貼近生活。
教育局表示，台南長期深耕藝術教育，整體學習風氣蓬勃發展，表演藝術在中學階段已成為重要學習內容，國小以藝術領域統整教學為基礎，許多學校更將藝術領域細分為音樂、視覺藝術及表演藝術教學，讓孩子累積美感素養與藝術學習經驗。
中山國中舞蹈班成立四十二年，為台灣培育眾多優秀舞蹈人才，獲獎無數；進學國小今年推出六支多元風格舞碼，融合傳統與現代、自然與奇幻、民俗與功夫；永仁高中展現班級卓越成果及藝術教育成效，此次展現東西方舞蹈；永康復興國小參加舞蹈競賽屢獲佳績，學業和術科並重。
