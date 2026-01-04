舞蹈界震撼彈！崔容俊、Lia Kim突曬婚紗照 HOSHI也震驚留言

記者陳宣如／綜合報導

南韓舞蹈界昨（3）日驚傳震撼一幕：2位知名編舞家崔容俊（최영준）與Lia Kim突然在各自官方Instagram曬出婚紗照，並附上「2026.1.24」字樣，瞬間引發熱議。連正在服兵役的SEVENTEEN成員HOSHI都留言「欸？」表達驚訝，消息迅速在網路上擴散。

崔容俊（右）、Lia Kim（左）突然曬出婚紗照，許多藝人都震驚留言。（圖／翻攝自IG @liakimhappy、tamzin_choi）

照片中，Lia Kim身穿白色婚紗，呈現舞台之外的優雅形象；崔容俊則以西裝現身，兩人時而背靠背、時而俏皮互動，崔容俊甚至從背後拿手機拍攝Lia Kim側臉，畫面親密又生動。

崔容俊與Lia Kim在官方Instagram曬出甜蜜婚紗照，掀全網熱議。（圖／翻攝自IG）

兩人一系列婚紗照發布後，迅速掀起圈內人熱議，因為崔容俊與Lia Kim均為K-POP舞蹈界重量級人物。Lia Kim是「1MILLION舞蹈工作室」共同創辦人及創意總監，曾參與宣美〈Gashina〉、華莎〈Maria〉、TWICE〈TT〉及BLACKPINK〈JUMP〉等舞蹈設計，近期也因Mnet節目《街頭女戰士2》廣為大眾認識。

崔容俊則是「1MILLION」的理事，曾為EXO、BTS、Wanna One、SEVENTEEN、TWICE等多組大咖偶像團體編舞，也曾擔任《PRODUCE》系列選秀節目導師，兩人在舞蹈界影響力廣泛。

Lia Kim（圖）是「1MILLION舞蹈工作室」共同創辦人及創意總監。（圖／翻攝自IG）

不只熟悉兩人的舞蹈粉絲反應激烈，連許多藝人也相當吃驚，女星崔叡娜與歌手Chuu（本名：金智雨）分別留言「真的嗎？」；同屬舞蹈圈的HARIMU、Mina Myoung等人也在貼文下表達驚訝。

對於照片真相，網友意見分歧，有一派持續猜測兩人是否真的結婚，努力找出兩人交集的蛛絲馬跡；也有一派人認為可能只是概念照或活動宣傳照，紛紛指出「韓國國內首次的編舞頒獎典禮是在24號，且兩人也都會出席，是在宣傳這個吧？」、「感覺只是要合作舞台表演，不像真的要結婚了」，大多推測是為1月24日在首爾YES24 Live Hall舉辦的「2025 Choreo Awards」活動所拍攝的宣傳照。而至截稿時間為止，兩人是否真正結婚仍未獲官方證實。

崔容俊（圖）是「1MILLION舞蹈工作室」理事。（圖／翻攝自IG）

