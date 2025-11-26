舞蹈老師低血糖跪倒...學生誤以為新動作「全班同步撲地」猛甩頭 網笑噴：服從性滿分

舞蹈老師突然跪倒，學生竟以為是新動作，整齊跟著撲地甩頭！畫面笑壞全網。（翻攝自X）

一名舞蹈老師教課教到一半因低血糖頭暈直接跪倒在地，本以為學生會嚇到衝過來扶，沒想到全班12名學生竟「完美同步」跟著跪趴，還持續狂甩頭！網友見狀全笑瘋：「這班服從性太強了吧！」

中國遼寧一間舞蹈教室上週六（22日）在排練時發生爆笑一幕。監視畫面顯示，女舞蹈老師一開始精神十足，帶著12名學生練舞，大甩長髮、扭動身軀，學生也跟著激情甩頭。

但跳到一半，老師突然因低血糖開始頭暈腳軟，身體踉蹌了幾下後，整個人跪倒在地。沒想到下一秒更驚人的畫面出現——全班學生竟瞬間跟著跪倒，一秒不差！不但沒有發現老師不對勁，還繼續跪在地上甩頭，努力把「舞蹈動作」跳好。

老師則在前方辛苦地爬向牆邊休息，一回頭發現學生們仍跪著狂甩頭。

影片一出，瞬間在網路瘋傳，大批網友笑到噴飯：「學生：我要第一個學會新動作」「甚至踉蹌那兩下，都有人學出來了」「這服從性，我願稱之為神班級」「老師倒地幾秒無人來扶，緩過神來心寒轉頭，發現自己的學生都跪著甩頭」「後面那個白衣服的跪在地上都要搖成螺旋槳了」「眼裡只有對學習的渴望，從沒懷疑過老師是低血糖」「老師說動作要一致」

心理學角度也有網友跳出來分析，這正是典型的「羊群效應」，看到大家都做某件事，就會下意識跟著做，最終全班一起「迷之同步」摔向地板。目前老師已無大礙，但學生們的集體行為讓這段影片成了本週最強迷因。

