舞蹈老師低血糖跪倒 身後學生神同步跪地

▲中國遼寧一名舞蹈老師在近日上課時，帶著學員跳舞卻突然低血糖頭暈，整個人往前跪倒，沒想到身後一群學生全部跟著跪趴在地上。（圖／翻攝自網路）

[NOWnews今日新聞] 中國遼寧一名舞蹈老師在近日上課時，帶著學員跳舞卻突然低血糖頭暈，整個人往前跪倒，沒想到身後一群學生全部跟著跪趴在地上。畫面曝光後，隨即在網路上瘋傳，網友紛紛大笑，指學生服從性也太強。

綜合媒體報導，這起事件發生在本月22日，從網路流傳的監視器畫面可以看到，一名女舞蹈老師正帶領著12名學生，在排練室裡練舞。只見老師搖晃著身體，甩動長髮。身後的學生不分男女，也跟著甩頭髮。

突然之間，老師在轉動頭部幾圈之後 ，疑似因為頭暈，連站都站不穩，突然全身發軟、跪倒在地，身後一群學生全部跟著照做，撲倒在地，繼續「練舞」。

老師跌倒後，艱難地爬向牆邊，試圖靠著休息。此時，身後的學生仍跪在地上甩頭，沒有一個人察覺有什麼不對勁的地方。

這段影片在網路上流傳後，隨即吸引許多網友注意。網友紛紛調侃：「老師倒地幾秒無人來扶，緩過神來心寒地轉頭，發現自己的學生都跪著甩頭。」、「老師低血糖頭暈，學生不懂，但開團秒跟。」、「甚至踉蹌那兩下，都有人學出來了。」

有網友直言，這就是羊群效應，也稱為從眾效應或群體思維，指的是個體在群體壓力或訊息影響下，往往會放棄自己的判斷或觀點，認為「多數人的選擇」就是正確的，從而做出模仿行為。

