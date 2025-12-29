舞蹈走出教室 台南社大以快閃演出展現終身學習行動力

成人芭蕾舞者於台南高鐵站大廳快閃演出，優雅舞步在公共空間中展開，吸引旅客駐足欣賞。（圖/台南社大提供)

記者林怡孜／台南報導

在城市日常流動的公共空間中，藝術不再只是舞台上的表演，而成為生活的一部分。台南社區大學攜手多個在地成人舞蹈團體，於二十九日下午走進台南高鐵站大廳，以舞蹈快閃形式呈現學習成果，讓終身學習的精神在交通樞紐中被看見，也為往來旅客帶來一段意想不到的城市風景。此次演出集結多組長期投入舞蹈學習的成人學員，演出形式涵蓋芭蕾、現代舞、群舞、獨舞及旗舞等，參與者橫跨不同年齡與生命階段。舞者透過身體律動展現持續學習的能量，傳達成人在日常生活中仍能不斷探索自我、累積自信與表達情感的可能性。

台南社大指出，成人學習不應侷限於課堂或成果發表會，而是能夠走進公共場域，與城市產生互動。高鐵站象徵移動、返鄉與出發，亦呼應成人學習歷程中的轉換與前行，透過快閃演出方式，讓藝術自然融入旅客與市民的日常動線之中。

多組成人舞蹈學員以群舞形式在高鐵站內演出，透過肢體動作展現終身學習的活力與自信。（圖/台南社大提供)

本次活動亦展現台南社區大學與在地舞蹈團體之間的跨界合作成果，讓學習者不只是「上課的學生」，而是能以行動參與公共文化的創造者。透過舞蹈走進公共空間，不僅打開藝術與城市的對話，也讓終身學習成為一種可被感受、被參與的生活實踐。