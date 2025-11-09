舞鈴劇場旋風抵嘉 吸引5000名觀眾到場觀賞
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化基金會昨（8）日晚上在縣府前廣場舉行大型舞台劇演出，邀請世界級藝術團隊「舞鈴劇團」帶來其獨步全球的扯鈴表演。本次演出融合肢體舞蹈、視覺聲光效果及新馬戲等多重元素，呈現一場跨越語言與文化界限的海洋風景，為觀眾帶來一場沉浸式的視覺盛宴。現場氣氛熱烈，吸引了5,000名觀眾到場觀賞，精彩的表演，讓孩子們驚呼連連。
此次演出的劇目「海洋慶典」描繪了海平面上第一道曙光的出現，隨著金色海面上的人魚輕舞飛揚，活潑可愛的小丑魚穿梭於觀眾與舞台之間，帶領大家一起尋回內心深處那份純真與快樂。
劇作巧妙融合現代科技、美學及劇場表演藝術，突破傳統界限，創新跨領域的表演形式。隨著劇情的發展，視覺與聽覺的流動藝術圖像交織展現，帶領觀眾進入一個充滿奇幻與想像的美麗新世界。
縣長翁章梁親自到場與觀眾一同欣賞這場精彩的演出。他表示，舞鈴劇場已是第二度來到嘉義演出，並且口碑極佳，深信今晚的演出將為在場觀眾帶來一個難忘且愉快的夜晚。
舞鈴劇場成立於1986年，以其獨創的「舞鈴（Diabolo Dance）」表演風格享譽全球，至今已在超過30個國家、3000場演出中登場，足跡遍及美國紐約林肯中心、英國愛丁堡藝術節以及台灣等國際重要劇場，並屢獲好評。今年，舞鈴劇場更將代表台灣參與2025大阪世界博覽會，於EXPO HALL主場館演出，向世界展示台灣藝術的卓越成就。
圖：嘉義縣文化基金會昨（8）日在縣府前廣場舉行大型舞台劇演出，邀請世界級藝術團隊「舞鈴劇團」帶來其獨步全球的扯鈴表演。本次演出融合肢體舞蹈、視覺聲光效果及新馬戲等多重元素，呈現一場跨越語言與文化界限的海洋風景，為觀眾帶來一場沉浸式的視覺盛宴。（記者吳瑞興翻攝）
