張士傑

筆尖輕觸

宣紙微涼

一滴墨在寂靜裏醒來

漫作山河初妝

無風痕

無月芒

唯有心上峰巒

在素白間靜靜鋪展

黑白相生處

萬物悄然生長

濃淡深淺

盡是未命名的時光

沉默著傾瀉——

半是人間的煙火

半是心底的荒涼

墨痕漸涸

而留白深處

仍湧動著潮汛……

那片未落筆的汪洋