舟車勞頓的長照日常，就當坐飛機去旅行吧！擁有的是此刻，張曼娟：我不認命，也替媽媽改命
八年前的這個時候，媽媽被確診為水腦症、血管型失智和帕金森氏症，除了爸爸之外，媽媽的長照也展開了。
開始時媽媽常會對我說：「對不起，我拖累妳了。」總是讓我心如刀割。
媽媽失智後，我努力為她安排醫療、重訓、日照中心和營養均衡的飲食。這幾年她則是不斷説謝謝，她知道自己受到照顧，心中感謝。
我的人生最大的不認命，就是扭轉了媽媽的命運……
在長照日常裡搭飛機旅行吧
前兩天我和媽媽和阿妮，經歷了一段長途飛行，實際移動卻只有十幾公里。
事情是這樣的，近來媽媽步履不穩，容易摔倒，我幫她安排了一系列詳細檢查。當天上午八點半出發，先去石牌的診所驗血，接著再去榮總報到，注射藥物，等待藥物在體內行走，需四小時，再做腦部多巴胺的檢查。
檢查的四十分鐘時間，媽媽被固定在台上，頭部絕不能動。我擔心她會突然忘記自己在幹什麼，或可能會咳嗽，各種狀況，於是我請求待在她身邊，緊緊盯住她，我的心跳加速，眼眶都要撐破了，終於度過漫長的四十幾分鐘。
等我們回到家，已經是晚上七點多鐘了。這一路得到許多幫助，相當感謝。阿妮說：「我們今天一直坐著坐著，好像搭飛機去遠方旅行喔。」
好喜歡這種說法，就當坐飛機去旅行吧。旅途平安。
▲張曼娟與母親回診，舟車勞頓卻甘之如飴，坐著等待的時間就像「搭飛機去旅行」。（圖／翻攝自張曼娟臉書）
擁有的只是此刻，心中感謝
八年前的這個時候，媽媽被確診為水腦症、血管型失智和帕金森氏症，除了爸爸之外，媽媽的長照也展開了。
開始時媽媽常會對我說：「對不起，我拖累妳了。」總是讓我心如刀割。
這幾年她則是不斷説謝謝，她知道自己受到照顧，心中感謝。
帶媽媽去重訓，確實延緩了她的病程。近來因步履不穩，做腿腳的重訓。
我不敢想明天，不去想失去，擁有的只是此刻而已。
▲張曼娟母親積極治療，常在臉書上看到她重訓、復健的模樣。（圖／翻攝自張曼娟臉書）
我不認命，也改媽媽的命
我的人生最大的不認命，就是扭轉了媽媽的命運。
她歷經飢荒與戰亂，童年時就告別了父母，到異鄉生活。婚前是護理師，婚後則幫人育嬰，改善家庭經濟。她賺的錢全數繳出，連買個乳液也要向爸爸請款。
當我出書有了版稅，便勸說她不要再育嬰，每個月都給她零用金，並且告訴她我有多愛她。媽媽失智後，我努力為她安排醫療、重訓、日照中心和營養均衡的飲食。
昨天出太陽了，我在小學堂幫孩子們上課，媽媽在阿妮陪伴下，出外散步。
她看起來精神飽滿而愉快。曾經的媽媽很辛苦，現在的媽媽很幸福。我扭轉了媽媽的命運，也改變了我自己的。
本文獲作者授權轉載，原文出處1、原文出處2、原文出處3
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
有錢卻是乞丐命？收藏千萬名酒不捨喝，病了才用棉花棒嚐味…人生沒那麼多以後：享受吧！因為你值得
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
其他人也在看
青春的樣子？當「優秀」成為難以承受之重 完美孩子心碎時需要出口
你是否還記得自己青春的樣子？有些孩子看似擁有一切的青春勝利組，其實反而成為心理健康的高端危險群？那些看起來最完美、最努力的青少年，往往承受著外界難以想像的心理壓力，而這些壓力可能在看似平靜的表面下不斷累積，直到他們再也撐不住的那一刻。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 141
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 139
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 117
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 132
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 88
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 218
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 18 小時前 ・ 17
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 237
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 93
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 13
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話