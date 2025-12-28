航勤廠挽袖淨灘 響應環保永續

記者陳彥陵／綜合報導

為響應環保永續並深植「守護家園」之決心，陸軍航空基地勤務廠系統翻修工場日前於臺南安平觀夕平台舉辦「環境保護、愛民助民」淨灘活動。由廠長劉中校率領官兵弟兄，共同投入清理沙灘廢棄物，展現國軍在戮力戰備任務之餘，亦肩負守護家園、環境保護的社會責任。

劉中校表示，國軍守護家園的使命不限於戰場，保護國家自然生態同樣是重要一環。透過身體力行的淨灘行動，不僅能凝聚單位向心力，更能教育官兵體會自然環境的重要性，並以實際行動回饋地方，落實「軍民一家」的精神。

航勤廠系統翻修工場日前辦理淨灘活動，響應環保永續精神。（航勤廠提供）