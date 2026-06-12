航博館端午推出「航博粽動員」 邀民眾走進0五警戒區

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航空城博物館園區端午推出「航博粽動員」，邀民眾走進0五警戒區。（文化局提供)

（另開新視窗）

記者陳華興／桃園報導

午佳節將至，航空城博物館園區將於六月十九日至六月二十一日端午節期間推出「航博粽動員」端午節系列活動，以「粽動員」為主題，結合端午民俗文化、節慶體驗與園區特色，邀請民眾走進0五警戒區，在充滿節慶氛圍的歷史場域中，共度熱鬧又富有文化特色的端午佳節。

本次活動以「粽動員」為概念主軸，象徵端午時節眾人齊聚，也呼應0五警戒區過往作為軍事防衛節點的重要歷史角色，轉化為今日民眾共享的公共文化場域。活動結合代表性的黑貓意象與端午節慶元素，以角色化設計串聯各項活動內容，打造具趣味性與辨識度的節慶主題，讓民眾在參與活動的同時，也感受歷史場域與節慶文化交織的獨特魅力。

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活動期間規劃多項趣味互動體驗，六月十九日至六月二十日推出「衝啊！陸上龍舟」及「端午貓貓立蛋」兩項活動。「衝啊！陸上龍舟」以龍舟競渡精神為靈感，設計趣味闖關計時挑戰，參與者將騎乘龍舟造型氣球完成指定路線競速，體驗團隊合作與競賽樂趣；「端午貓貓立蛋」則結合端午立蛋習俗與創意彩繪，邀請大小朋友打造專屬彩蛋，並挑戰立蛋成功，在歡樂氛圍中感受節慶文化。

航空城博物館園區端午推出「航博粽動員」，邀民眾走進0五警戒區。（文化局提供)

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六月十九日至六月二十一日連續三天推出的「五拾水、午時水」，將於園區打造特色「龍吐水打卡牆」，結合傳統龍圖騰與午時水文化意象，營造濃厚節慶氛圍。現場同步提供限定瓶身「午時水」，象徵將端午正午的陽光與節氣祝福封存其中，讓民眾把平安與好運帶回家珍藏。