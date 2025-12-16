「航向書海‧愛讀！I Do！」校際賽 中山工商十五連霸

中山工商榮獲「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽校際賽特優獎。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

中山工商普通科師生參加在高雄女中舉行的第十六屆「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽校際賽，在眾多名校競逐中脫穎而出，勇奪高中組最高榮譽「特優獎」，不僅成功完成十五連霸，也再度為校史寫下亮眼新頁。李昱平校長表示，師生能連年奪冠，築起這道其他學校難以跨越的閱讀高牆，正是中山最堅實的競爭力。

「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽校際賽由高雄女中主辦，今年競賽指定十二本書目，並包含兩本英文原文書，橫跨文學、歷史、心理、城市永續與經典名著等領域，考驗參賽選手的閱讀深度與跨域理解力。

李昱平校長指出，今年校方派出普通科二甲班簡靖桐、簡鈺蓉、劉又葵三位同學組隊出賽，由指導老師李依蓉、徐偉強、陳怡如、何婉華與許寶仁帶領下，穩健發揮、一路領先，最終以總分五千三百四十分、領先第二名對手一千八百八十分的懸殊差距封王。

李昱平說，在短影音與AI盛行的時代，閱讀並非與科技對立，而是學會共處與善用，該校圖書館長期推動閱讀與寫作活動，盼學生在書頁間慢下腳步、聽見自我聲音。隨著會考制度更重視寫作與閱讀素養，中山工商以十五連霸的實績證明，深度閱讀仍是培養關鍵能力的不二法門。

簡靖桐同學表示，平日即養成閱讀習慣，寒暑假常前往高雄市立圖書館總館借書，即便電子書盛行，但她仍偏愛實體書的溫度。此次更將日常讀書中的「抄寫筆記記憶法」運用於賽前準備，展現自我學習策略的延伸與備賽，期間同時投入多項競賽與國際交流，行程緊湊卻樂在其中。她在比賽歷經搶鈴與抽題考驗，雖然緊張但仍能穩住節奏、關關過關，印證長期累積的實力。

簡鈺蓉同學平時偏好閱讀電子書，認為這種方式不僅方便快捷取得資料，還能輕鬆攜帶，且不必擔心書籍遺失，這次善用電子書與AI工具輔助備賽，透過Notebook LM擷取重點、提升效率。她印象最深刻的一本書是《史記》，透過歷史名人的故事，不僅學到豐富的歷史知識，還從中汲取許多待人處事的智慧。

劉又葵同學說，隨著課業的加重讓他減少去圖書館借書的機會，這次為了準備參賽讓他有機會接觸到各種不同類型的書籍。他分享自己閱讀書籍後，會先擷取其中重點，再透過ChatGPT進行自我測驗，利用問題來加深對書籍內容的印象，幫助他更加牢記知識，讓科技成為閱讀的助力。

中山工商再次以亮眼的表現證明深度閱讀的力量，也讓每年「航向書海‧愛讀！I Do！」閱讀競賽成為普通科學生自我精進的重要舞台。未來，該校將持續擴大閱讀推廣與跨域合作，讓學生行得更遠、看得更廣。