航向海之邊際 原民會出版兩新書促進族群對話

原民會與文化部合作推動的「南島文化選集翻譯出版計畫」近期又推出兩本新書，並在今天(17日)舉辦新書發表會暨南島民族論壇。原民會主委曾智勇表示，這兩本新書延伸對南島語族的文化及歷史研究，他希望各國都能像台灣一樣，在尊重與對等對話下，做好原民政策。

原民會與文化部自2018年起就合作推動「南島文化選集翻譯出版計畫」，針對東南亞及大洋洲地區的文化與歷史相關書籍進行翻譯出版，至今已完成8本重要著作。最近又推出《原住民族公共政策全書》及《汗水與鹹水，留在血液裡的海洋：蝶艾瓦選輯》兩本新書。不僅延伸對太平洋地區南島語族文化與歷史的研究，更引入原住民族公共政策議題的對話。

原民會主委曾智勇表示，台灣跟南太平洋各國互動密切，上周才剛舉辦了第一屆世界原住民族傳統運動會，28支隊伍在3天中展開競技。不過他表示得不得獎是一回事，重要的是台灣作為南島語系的發源地，這個運動會就像邀請兄弟姊妹回家一樣，3天不像辦運動會，更像回家過年的氣氛。

曾智勇也提到第一座原住民博物館馬上要動工，而這博物館不只是台灣原住民的博物館，更希望可以做更多國際原住民的文物交流與展示。他也期許各國對原住民政策可以如同台灣一樣的尊重與對話。他說：『(原音)今天有兩本書，一本就是在探討所有原住民族的政策這本書，我想它主要在講希望任何的原住民族政策在每一個國家，是不是希望它跟我們台灣一樣，都能夠站在尊重還有對等對話之下，把原住民政策一起做好，這也是我們這幾年原民會持續在做的工作。』

文化部則表示，台灣處於南島語族的重要樞紐，原住民文化不只是台灣多元文化的重要基礎，也連結太平洋島國、東南亞及紐澳地區，成為台灣與國際社會持續對話的的重要資產。文化部今後會持續與原民會合作，推動原住民文化保存研究與國際連結，讓台灣在南島文化網路中扮演更重要積極的角色。

今天活動包括帛琉共和國南女王(Bilung Gloria Salii)及多名駐台使節代表、專書譯者及相關領域學者專家共同出席，透過文化與歷史的多元視角，解讀國際原住民公共政策，讓台灣及華語世界讀者更全面理解原住民族在全球脈絡下的文化傳承與政策實踐。(編輯：宋皖媛/陳士廉)



原民會與文化部過去合作推動「南島文化選集翻譯出版計畫」書籍展示。(楊雨青攝)