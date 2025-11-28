航太應用交流會 台德無人機產業鏈齊聚嘉義

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】德國經濟辦事處27日與台灣工具機暨零組件工業同業公會合作，於亞創中心舉辦「航太應用日交流會」，除邀請產業先進分享航太應用與工業技術最新趨勢，更集結16家工具機及無人機相關廠商現場展示，促成台德產業鏈的跨界交流與合作契機。

論壇聚焦「工具機×航太×無人機」跨域應用，台德產業代表輪番專題分享，主題涵蓋精密加工在航太結構件的應用、複合材料製程技術、無人機機體製造工藝、航太零組件加工解決方案，以及系統整合與品質驗證趨勢。

廣告 廣告

會後舉辦綜合座談，討論台灣無人機產業鏈與工具機產業合作的下一步方向，包括加工品質、供應鏈鏈結、設備升級及國際市場需求等議題，吸引眾多廠商交流。

嘉義縣近年積極配合中央政策，推動無人機國家隊落腳，亞創中心目前由縣府委託虎尾科技大學營運管理，自2022年8月啟用以來已匯聚50家國內外產官學研單位進駐，並接待來自34個國家代表來訪交流，展現出「國家級產業櫥窗」與「國際展示平台」的功能。

經濟發展處表示，除了協助場域建置外，縣府亦不斷爭取與相關單位合作交流、媒合與展示，這幾年只要國內外想了解台灣無人機產業現況，第一站幾乎都會安排來亞創，無論中央部會、國內大專院校、跨國企業，或是歐盟、美、德、日等國際代表處，亞創已成為認識台灣無人機產業鏈的預設訪查據點。

此次德國經濟辦事處再度於嘉義舉辦航太應用交流活動，不僅凸顯亞創在國際合作網絡中的關鍵地位，也象徵無人機產業的商業模式正由過去各家廠商單打獨鬥，逐漸走向供應鏈整合與系統化發展。

近一年來，亞創平均每週接待超過三場國內外代表團到訪，顯示台灣無人機產業已趨於成熟，也為進駐廠商帶來更多曝光與跨國合作機會。

圖：德國經濟辦事處27日與台灣工具機暨零組件工業同業公會合作，於亞創中心舉辦「航太應用日交流會」，除邀請產業先進分享航太應用與工業技術最新趨勢，更集結16家工具機及無人機相關廠商現場展示，促成台德產業鏈的跨界交流與合作契機。（記者吳瑞興翻攝）