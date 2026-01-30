航太缺工成產業焦點 卓榮泰提國防軍購預算是關鍵

行政院長卓榮泰今（30）日出席前往高雄市路竹區舉行航太產業座談會，提到我國航太產業已在國際上占據一定份量，國防軍事會是下一波發展重點。（任義宇攝）

卓榮泰指我國航太產業在國際上已有一定份量，其中空中巴士（AIRBUS）3系列撐起整機重量的起落架，就有很高比例來自台灣所生產，整體產值已達1500億元以上規模。（任義宇攝）

行政院長卓榮泰今（30）日出席高雄市路竹區，參訪航太工業大廠晟田科技，並舉行航太產業座談會，產業提及缺工、工合額度及融資等疑慮，卓榮泰回應會完善回應產業需求，提到我國航太產業已在國際上占據一定分量，國防軍事會是下一波發展重點，盼立院盡快通過國防特別條例，持續推升我國航太實力。

今日卓榮泰參訪晟田科技廠區，包含發動機機匣、起落架組件、制動器生產線等，並與晟田、長榮航太、中華航空、亞航、漢翔、榮剛等航太產業代表進行座談會，卓榮泰指出我國航太產業在國際上已有一定份量，其中空中巴士（AIRBUS）3系列撐起整機重量的起落架，就有很高比例來自台灣所生產，整體產值已達1500億元以上規模。

卓榮泰談到航太產業下一步發展重點，會在國防軍事部分，提到海鯤號在日前完成50公尺潛行，水密性與航行穩定性已獲初步驗證，那航太產業同樣也要與政府軍工產業密切配合，也期待立法院不要低估軍工產業重要性，尤其是盡快通過國防特別條例，能造就我國航太產業全新景象。

航太產業代表則關注缺工、工合額度及融資問題，晟田董事長謝永昌表示，缺工問題是目前最迫切需要解決的問題，若能適度開放外籍勞工補足人力問題；其他產業人士也提到，軍工產品能簡化行政流程、審查機制，以及國防工合額度適度放寬，以及為研發新產品、擴建廠房需要大筆投資，盼政府在融資部分能給予協助。

對此偕同出席的經濟部次長何晉滄回應，在缺工問題上，有調整相關制度，在提升本國籍勞工待遇下，可放寬外勞晉用員額，最高能達45％能緩減製造業缺工問題；工合點數也會與國防部檢討相關機制；至於融資問題，承諾會利用韌性特別預算補助，加上國內金融機構融資專案，能協助產業進一步提升競爭力。

卓榮泰表示，樂見產業對政府存有期待，相關會加快腳步與產業溝通，並與在部會之間討論，政府也持續就關稅問題上持續完成談判後端工作，確保能讓產業獲得最大的協助。

