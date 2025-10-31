航太龍頭漢翔最懂用專業退役軍人 守護戰機的心跳守護台灣天空的蔚藍

漢翔愛用退伍不退志的專業退役軍人，為飛機持續注入心跳，藍天依舊也由他們守護。圖／漢翔

當有人問起深愛空軍的老兵：「脫下制服、走下跑道，退伍之後最想去哪裡？」許多人會回答：「我想進漢翔。」難怪漢翔（2634）會在榮民節，榮獲退輔會「協助退除役官兵就業十大績優企業」殊榮。

由退輔會主任委員嚴德發親自頒獎，漢翔人資處長廖正時代表領獎。這個獎，對許多退伍軍人而言，不只是表揚企業，更象徵著他們仍能繼續飛翔、繼續守護藍天的新舞台。事實上，台灣航太龍頭漢翔長年深耕航空產業，從飛機研發、生產到維修皆是專業強項，網羅退役優秀軍士官，對漢翔而言正是不可多得的即戰力。

嚴德發主委表示，退輔會推動軍職專長與民間職能接軌，就是希望透過多元合作機制，協助退除役官兵穩定就業，讓他們在服役期間累積的專業，仍能繼續為社會貢獻所長。而漢翔多年來積極延攬三軍優秀退役軍士官，投入飛航工作、飛機修護、品質管理及機組操作維運等領域，將他們的專業技能運用於各項重要國防任務中，深獲退輔會肯定。

漢翔長期肩負我國戰機研製與維修在地化的重任。人資處長廖正時受獎時表示，國軍官兵具備高度的紀律與專業技術，漢翔積極任用具航空專業背景的退除役官兵，不僅能充分發揮其專長，更能打造軍民雙贏的局面。而他們對飛機的熱愛沒有減退，只是換了身制服、換了工作環境，繼續在跑道的另一端，守護著飛機的心跳與台灣頭上的這一片蔚藍。

退輔會主委嚴德發（左）推動軍職專長與民間職能接軌，漢翔人資處長廖正時表示，網羅退役優秀軍士官能成為即戰力。圖／漢翔



