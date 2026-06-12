航廈電車掰掰！配合第三串接工程 7/1起航廈電車停止營運

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在停駛之前，航廈電車對於走錯航廈的旅客來說非常方便，可以說是「接駁神器」。 圖：翻攝自桃園機場官網

[Newtalk新聞] 旅客注意了！以往在桃園機場報到時跑錯航廈，或是轉機客要在短時間內往返不同航廈，都會搭乘航廈電車，但今(12)日正式宣布，為配合第三航廈串接工程，7月1日起停止營運航廈電車。

航廈電車的興建，是為了滿足第二航廈啟用後，旅客在兩座航廈間快速轉機與接駁的迫切需求。目前旅客若需往返桃園機場第一航廈與第二航廈間，可選擇要搭乘航廈電車、機場捷運或是航廈巴士，3者都不用額外付費。但從7月1日起，桃機宣布將停止營運原本的「航廈電車」，從2003年1月通車至今的航廈電車即將退場。

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桃機公司說明，之後如果需要在一、第二航廈之間往返，記得改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士。如今為了配合第三航廈工程的整體規劃，現有的既有軌道必須拆除，讓這座陪伴無數海內外旅客的航廈電車就要正式功成身退，寫入桃園機場的發展歷史。也令不少旅客表示遺憾。

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