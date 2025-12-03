航拍曝光! 日加速打造沖繩島鏈基地 馬毛島夜間趕工、兩跑道與軍艦泊位成形

沖繩島北側的奄美大島，以及扼守大隅海峽的馬毛島具關鍵戰略位置，自衛隊在兩座島上的建設工程已清晰可見。 圖 : 翻攝自新民晚報

日本在西南方向的軍事基礎建設正全面提速。央視網報導指出，沖繩島北側的奄美大島，以及扼守大隅海峽的馬毛島具關鍵戰略位置，自衛隊在兩座島上的建設工程已清晰可見，意圖形成「西南諸島堡壘群」的北方支撐點。

航拍畫面顯示，馬毛島工程進度快速推進，島上規劃的主要設施已初具輪廓。日媒披露，馬毛島將建設約 2,000 公尺跑道，並預定用於美軍航母艦載機的陸上起降訓練。為確保於 2030 年 3 月前完工，施工單位即使在周末與夜間也持續作業，趕工痕跡明顯。

美國空軍戰機在沖繩嘉手納基地大象走路。 圖：取自維基百科 U.S. Air Force photo by Senior Airman John Linzmeier Public Domain

除跑道設施外，馬毛島亦將興建可停靠大型護衛艦的系泊設施，使其成為可同時支援空中與海上行動的前線節點。日方規劃中的第二條跑道也在同步推進，整體工程規模遠超以往外界預期。

奄美大島方面，自衛隊基地同樣快速擴建，重點聚焦後勤支援、補給儲備及部隊運輸能力。兩島相互呼應，強化日本在九州南方至台灣東北方向的戰略鏈條。

各項工程的加速推進，使日本西南島鏈的軍事布局正從規劃走向具體成形。在美日同盟的架構下，這些基礎設施被視為未來可能支援演訓、監控與快速反應的重要節點，區域安全形勢也因之更加敏感。

日本自衛隊在沖繩北方小島上興建的港口與海軍船艦泊位。 圖 : 翻攝自新民晚報