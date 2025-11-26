航母救災！泰南洪水至少19死 「合艾」傳5台人失聯

泰國南部宋卡府近日遭遇三百年來最強豪雨，造成嚴重洪災，至少十九人罹難。（圖／路透社）





泰國南部宋卡府近日遭遇三百年來最強豪雨，造成嚴重洪災，至少十九人罹難，重災區更傳出有五名台灣人失聯。泰國政府宣布當地進入緊急狀態，陸海空三軍全面投入救援，甚至派出東南亞唯一航母前往支援。

洪水來勢洶洶，民眾被迫冒險逃生。有人踩在電線上、雙手緊抓纜線，硬著頭皮突破洪流。

泰國民眾驚呼提醒一名長者小心攀爬，畫面相當驚險。一名女子只能沿著屋頂拉著電線涉水移動；另一名民眾坐在床墊上漂浮逃生，一度依靠電線支撐，仍敵不過水流被沖向另一側。

宋卡府合艾地區上週末連日暴雨，單日降雨量高達335毫米，創下三百年來新高。民眾直言，水勢之大，已看不見河道邊界。豬隻、狗隻等動物也爬上屋頂求生，居民只能等待救援。

救災隊陸續接觸受困家庭，十多名居民躲在屋頂穿著雨衣、披著毛巾等候救援，連剛出生的小狗也被裝進臉盆脫困。另一處住家更淹至近天花板，消防隊員在冰箱內發現倖存者，讓她穿上救生衣後，小心將冰箱移出屋外，成功救出小女孩。令人鼻酸的是，小女孩向救難隊表示，母親已罹難，因為「媽媽已經泡在水裡四天」，並指出母親遺體就在另一個冰箱內。

這場合艾洪災仍在持續擴大，當地傳出五名台灣人失聯消息，引發關注。泰國官方宣布宋卡府進入緊急狀態，派出軍用卡車撤離災民、直升機空投物資，甚至出動泰國唯一航母納呂貝特號前往災區，擔任運補與海上醫院職能，陸海空三軍全力投入救災。

