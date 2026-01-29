航母林肯號領軍龐大艦隊進逼！ 川普警告：伊朗時間不多了

美國伊朗局勢再度升溫，美國總統川普28日發文警告，「一支龐大的艦隊正駛往伊朗」，川普還威脅德黑蘭與美國談判達成核協議，美國國務卿盧比歐透露，美方大舉加派兵力，因為情資顯示伊朗準備攻擊在中東的美軍，不過伊朗強硬表示，不接受威脅，也沒要求跟美國談判，如果遭到攻擊會以前所未有的方式回應。

擴大部署 盧比歐：伊朗擬攻擊在中東美軍

川普在社群平台表示，由航母林肯號領軍的艦隊已經聚集中東，規模比美軍在委內瑞拉的部署還要大，而且已經做好準備，能迅雷不及掩耳的執行任務。

美國目前在中東的軍艦高達10艘，其中包含林肯號打擊群、6艘驅逐艦，以及濱海戰鬥艦，27日還宣布即將在中東舉行大規模軍演，威嚇意味濃厚，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，總統保持先發制人的防衛選項，有跡象顯示，伊朗正準備攻擊當地的美軍。

美國國務卿盧比歐28日出席國會聽證，表示伊朗政權比以往任何時刻都脆弱，但說法跟川普略為不同，表示大舉增派兵力是出於防禦考量。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）則稱，如果美國真心願意在國際法規框架中談判，伊朗也願意，但川普要的談判不是這種，他只想強行統治別人。

不甩美威脅 伊朗：若遇襲前所未有方式回應

伊朗強硬回擊，重申談判不能在威脅中進行，沒有向美方提出談判請求，伊朗駐聯合國使團發文表示，德黑蘭願意對等尊重對話，但如果受到攻擊，會以「前所未有」的方式回應。

伊朗貨幣28日再度跌到新低，160萬里亞爾兌1美元，伊朗國際電視台引述多名知情人士，估計超過3.6萬人死於月初的政府血腥鎮壓，如今外有美國威脅，內部經濟情勢再度惡化，伊朗政權的未來再度陷入不確定性。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

