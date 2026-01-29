航母艦隊部署中東「集中戰力」...川普警告伊朗盡速重啟「廢核武」談判：否則攻擊將比「午夜重錘」更嚴重

美國中央司令部日前公布，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦及三艘驅逐艦已抵達中東地區完成部署，引發國際關注。而川普先前曾表示，是為以防萬一才派遣艦隊到中東；不過其昨（28日）於自家社群發文，稱該艦隊「已做好準備」，隨時能在必要時候迅速完成任務，並呼籲伊朗盡快就不得擁有核武器展開談判，否則將迎接比「午夜重錘」（Operation Midnight Hammer）更嚴重的攻擊。

據報導，林肯號航母搭載多個空軍中隊，包括F-35A「閃電II式」（Lightning II）匿蹤戰鬥機F/A-18E「超級大黃蜂」戰機；驅逐艦也攜帶數百枚飛彈，當中可能有戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈；也有觀察飛航數據的分析人士指出，另有數十架美軍運輸機飛往中東。



儘管川普上週受訪表示，或許不必動用艦隊；但他昨日於自家社群Truth Social上發文直言，林肯號領軍的艦隊，規模甚至超過當年派往委內瑞拉的艦隊。他說，如同當初在委內瑞拉的情況，該艦隊已做好準備，隨時有能力在必要時迅速完成任務。



川普也呼籲，伊朗儘快回到談判桌，就不得擁有核武器、一項對「所有相關方都有利」的協議進行談判。他稱，時間所剩不多，情勢刻不容緩。



川普更提到，先前曾對伊朗喊話要達成協議，但他們沒有這麼做，結果就是「午夜重錘」（Operation Midnight Hammer），對伊朗核設施造成巨大破壞。他示警，下一次的攻擊將會更加嚴重，不要讓這種事情再次發生。

(圖片來源：三立新聞網)

