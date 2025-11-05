航海人員測驗開放下載測驗通知書

交通部航港局訂於本（十一）月十五日至十六日舉辦「一一四年第四次航海人員測驗」，於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區舉行，自即日起（十一月五日）於航港局航港單一窗口服務平臺MTNet（網址為https://web02.mtnet.gov.tw/）航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等）。如參測資格為暫准報名者，請儘速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」（exam@motcmpb.gov.tw），以利提前完成驗證；最遲務須當日第一節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

另，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查，另，該測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機機型，請至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/SubMenu.aspx?menu_id=162。

航港局表示，此次測驗報名人數七百六十七人（臺北考區三百六十四人，高雄考區四百零三人），請考生寬估交通時間，並多加利用大眾運輸工具，準備充足。