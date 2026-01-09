航海王動畫25週年特展 巨型「五檔魯夫」震撼登場

記者黃朝琴／臺北報導

航海王動畫25週年紀念特展「ONE PIECE EMOTION」首次海外移展，本月10日至4月6日於臺灣科教館展出，除了大廳上空超震撼巨型「五檔魯夫」亮點裝置，還以「25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」、「新四皇區」4大主題重溫幕後秘辛與精采篇章，再細分11大亮點內容，從不同視角探索「航海王」魅力，邀請粉絲沉浸動畫世界，熱血冒險再次啟程。

「航海王」電視動畫於1999年開始首播，至今持續播出超過25年，不僅以超過千集的動畫篇章締造傳奇，更跨越世代與國界，成為日本動畫史上最具代表性的長壽作品之一，時至今日續以全新篇章與創作熱度延續冒險精神。

廣告 廣告

這部由日本東映動畫所製作、改編自尾田榮一郎同名漫畫的經典作品，以熱血、友情與冒險為核心，從東方藍啟航，進入偉大的航道，直至新世界與新四皇的誕生，每一段旅程都凝聚著無限感動與勇氣，全球粉絲一同見證草帽一行人追尋「One Piece」的夢想之旅。

航海王動畫25週年紀念特展，完整呈現草帽一行人一路以來的熱血旅程與情感羈絆，觀眾將透過精采的動畫畫面，回顧魯夫與夥伴們在無數次相遇與別離、戰鬥與友情的感動瞬間；欣賞動畫師滿腔熱情創作的大量畫稿，近距離感受動畫製作的生命力。

該展限定播映長達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，以及新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將現身展場並搭配AR互動實境體驗，讓粉絲親眼見識「S-蛇」的精采招式。最後，紅髮傑克、黑鬍子、巴其等新四皇角色也將震撼登場，並以特別的獨家影片帶領觀眾再次回味魯夫的偉大旅程。

展期間凡觀展結束於展場出口處櫃臺現場加入「時藝會員」或「填寫問卷」，即可免費獲得限量好禮「航海王膠卷透卡」一張（兩款隨機發送一款），數量有限贈完為止。

超震撼巨型「五檔魯夫」震撼登場，360度無死角展示。（時藝多媒體提供）

草帽海賊團一行人全員出動。（時藝多媒體提供）

「五檔魯夫」等身大雕像。（時藝多媒體提供）

香吉士與Queen的戰鬥場景原汁原味呈現。（時藝多媒體提供）

日本來臺「蛋頭篇」魯夫未來服展示。（時藝多媒體提供）

新四皇「小丑巴其」場景櫥窗。（時藝多媒體提供）

新四皇「紅髮傑克」場景櫥窗。（時藝多媒體提供）

航海王動畫分鏡圖、手稿、腳本展示。（時藝多媒體提供）