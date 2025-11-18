航海王年底再起？ 三巨頭評估一次看

財經中心／廖珪如報導

航運是否回溫，法人評估要到春節，不過航運三巨頭中，長榮對投資人最具保護力。（圖／記者師瑞德攝影）

航運三巨頭最新公布的第三季財報中，除陽明（2609）略低於預期外，長榮(2603)與萬海(2615)表現皆優於預期，但主要來自業外金融評價利益或所得稅費用較低，並非本業動能改善。永豐也提醒，美西線 11 月中旬啟動的漲價未能成功，業者現已將調漲時點延至 12 月初；歐洲線則延至 12 月中旬才有望喊漲。市場仍需等待農曆年前的補貨需求，預計將於 12 月下旬至明年 1 月上旬出現小高峰。

在運價方面，11 月 14 日 SCFI 報 1,451 點、較前期下跌 44 點，反映淡季需求低迷。永豐表示，除非航商進一步縮艙，短線運價難以回到高檔。美西線 10 家航商平均報價約為 2,251 美元/FEU，歐洲線為 2,649 美元/FEU，市場正等待春節前補貨帶動的短期拉升。期貨報價亦顯示，若航商成功喊漲，美西線有望在 12 月初上修至 3,500 美元/FEU，歐洲線在 12 月中旬上調至 4,300 美元/FEU。

永豐投顧指出，在三家貨櫃航運業者中，長榮（2603）為目前唯一具備高殖利率保護的個股，若股價拉回至約 0.6 倍 PBR，可採取區間布局策略。研究部對航運產業評等維持中立，主要因近期運價偏弱、需求處於淡季，短線缺乏明確催化因素。

三家航運獲利預估

長榮（2603） 第三季營收 967 億元、年減 37%，稅後純益 217 億元、年減 65%，EPS 10.04 元優於預期，主要來自所得稅費用低於預估。第四季營收預估 865 億元，全年營收將達約 3,800 億元、年減 18%；稅後淨利 712 億元、年減 49%，推估 EPS 32.9 元，每股淨值約 255 元。2026 年獲利將續降至 EPS 21.9 元。

陽明（2609） 第三季營收 421 億元、年減 42%，稅後純益約 60.5 億元、年減 78%，EPS 1.73 元，略不及研究部預估。第四季營收預估 364 億元，2025 年營收估降至 1,626 億元、稅後純益 178 億元，EPS 5.1 元；2026 年 EPS 為 3 元。

萬海（2615） 第三季營收 350 億元、年減 36%，稅後淨利 116 億元、年減 37%，EPS 4.15 元，亦高於預期，主要因台達電與台積電持股帶來金融評價利益。第四季稅後純益預估 66.5 億元；2025 年營收約 1,387 億元、年減 14%，稅後純益 281 億元、EPS 10 元；2026 年 EPS 7.6 元。

永豐強調，航運族群當前缺乏強勢需求驅動，市場仍需等待春節前補貨的小幅景氣高峰。考量長榮具備配息能力、帳上淨值高、獲利波動相對較小，在族群中相對具防禦性，若股價回到 0.6 倍 PBR，可伺機布局，但整體產業評等仍維持中立。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

