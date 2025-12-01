航海王景氣急煞車！全球船公司「獲利腰斬53%」 專家：明後年運價都難翻身

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

全球貨櫃海運景氣依舊疲弱。國際分析機構Alphaliner最新報告指出，今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利年減53%，雖然仍維持獲利，但下滑幅度明顯。不過疫情期間的大賺為產業留下一大緩衝，例如陽明2020至2024年累計EPS124.7元、萬海達95.44元；今年前三季長榮、陽明、萬海分別仍有27.74元、4.24元、7.64元，全年維持獲利問題不大。

今年前三季全球前十大貨櫃船公司（不含未上市的MSC）獲利年減53%。（示意圖／資料畫面）

展望後市，分析機構普遍悲觀。Alphaliner指出，目前全球缺乏任何可推升運價的地緣政治因素，而海事戰略國際公司（MSI）也在最新《地平線報告》中直言，未來三季主幹航線需求恐持續走弱。跨太平洋東向（TranspacificEB）預期大幅萎縮，亞歐西向（Asia–EuropeWB）、跨大西洋西向（TransatlanticWB）也將放緩。MSI甚至預估2026年全年運價仍將低迷，拆船量有限、運力持續增加，恐讓供需失衡更加惡化。

近期亞洲出口運價因北歐港口塞港而有短暫支撐，但MSI認為這只是過渡期。相比之下，租船市場則呈現另一種景象：新造船多為大型船，但市場需求集中在中小型船，供給不足反而推升租金，使租船市場與疲弱的海運市況呈現明顯「脫節」。

