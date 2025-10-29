航海王陽明上線！斥資10億元換艦隊 首批甲醇雙燃料船正式簽約

財經中心／師瑞德報導

陽明海運（2609）正式啟動船隊升級轉型計畫。28日，陽明海運在日本今治國際飯店與日本造船株式會社、今治造船株式會社及正榮汽船株式會社完成合約簽署，預定購入3艘建造中新船，並再訂造3艘新船，為旗下船隊導入全新8,000 TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃輪。新船將自2028年起陸續交付，全面替換現役高齡船隻，並強化公司未來主力航線的運力結構與綠能競爭力。

這是陽明海運首度採用甲醇雙燃料預置設計，為其推進低碳永續航運的關鍵一步。陽明指出，新船交付後，將逐步汰換現役船齡超過20年的5,500 TEU級老舊船舶，以節能、減碳為目標，提升跨區型船隊整體營運彈性及法規適應性。

廣告 廣告

陽明海運董事長蔡豐明在簽約儀式上強調：「這不只是船舶升級，更是陽明邁向綠色航運的重要里程碑。透過與日本造船、今治造船及正榮汽船的合作，我們將共同推動船舶脫碳技術前進，回應全球客戶對低碳運輸的需求。」

據了解，此系列新船的主機設計，已具備未來轉換使用綠色甲醇的技術潛力。船體並搭載高效能螺槳、節能舵葉與舵翼系統，進一步提升燃油效率與推進力。陽明表示，這不僅因應未來綠色燃料商業化後的需求，也展現公司在能源布局上的彈性與前瞻性。

對於全球海運市場的減碳趨勢與國際法規壓力，陽明亦積極應對。此次造船案將有助於全面降低船隊碳排強度，符合IMO（國際海事組織）與歐盟相關減碳規範，為未來全球航線競標與承攬提供競爭優勢。

陽明進一步指出，該批新船屬於中型貨櫃輪主力區段，將配置於歐亞、中美、亞洲區域等重要跨區航線，提升船隊調度效率。這次新船規格設計與配置，亦考量目前市場對「靈活船型」與「綠色燃料預置」的雙重需求，體現陽明在航運脫碳轉型的企圖心。

陽明表示，公司將持續關注全球運輸需求成長趨勢，並依據國際法規與能源發展變化，穩健推進船隊汰舊換新策略。除了提升運力結構，也強化整體營運效率與風險抵抗能力，為未來擴大全球航線與客戶服務提供強力後盾。

展望未來，陽明海運將持續以貨櫃運輸為核心，透過新一代環保節能船型的導入，建構安全、可靠、低碳的全球運輸網絡，實踐企業永續發展承諾，並在全球航運綠色轉型浪潮中扮演領航者角色。

陽明海運宣布以新台幣10.34億元簽下6艘甲醇雙燃料預置貨櫃輪合約，預計自2028年起交船，逐步汰換現有老舊5,500TEU級船舶。新船設計具備轉換綠甲醇潛力，搭配高效能螺槳與節能舵翼，助陽明提升營運彈性、降低碳排，邁向綠色航運新世代。圖為陽明海運(股)公司蔡豐明董事長(左)、日本造船株式會社檜桓幸人董事(右)。（圖／陽明海運提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺

強攻AI電源市場！台達電10.34億元併購日本NRF 完成半導體電力拼圖

節能案場破億不稀奇！東元搶攻台灣186億ESCO市場 綠電交易明年Q1送電

AI大佬們的靠山！貿協黃志芳：算力來自電力 電力是新石油

