《航海王》交響音樂會中南部登場 重溫最熱血冒險記憶

記者劉昕翊／綜合報導

《航海王》動畫交響音樂會將於4月30日及5月1日分別在臺南文化中心、臺中國家歌劇院登場，邀請到原作音樂作曲家田中公平以及多首主題曲原唱歌手北谷洋親臨現場，搭配銀幕播放動畫精華集錦，並由現場50人交響樂團同步演奏劇情配樂，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程。

《航海王》自1999年動畫播出起，陪伴全球無數粉絲走過超過25年的冒險旅程，已成為日本動畫史上最具代表性的長篇作品之一。《航海王》動畫交響音樂會去年在臺北國家音樂廳演出，造成觀眾熱烈迴響，不少樂迷在音樂與動畫片段交織的現場感動落淚，並稱讚這種全新形式既宏大又感性，此次最受喜愛的動畫經典《航海王》也即將以全新形式在臺灣中南部登場。

田中公平自動畫《航海王》開播以來負責選曲與音樂編排，是動畫原聲不可或缺的核心人物，在近日頒發的2025年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎中，田中公平更因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，這樣的肯定不只是對其音樂的認可，也是對《航海王》整個音樂世界在全球粉絲中影響力的一種象徵。北谷洋則以主題曲原唱身份帶來《We Are!》、《We Go!》、《OVER THE TOP》等曲目，其歌聲與節奏已成為《航海王》系列不可抹滅的青春印記，激勵了無數粉絲投入冒險之中。

《航海王》動畫交響音樂會不僅是動漫經典音樂的重現，也是跨越世代情感的橋梁，銀幕和交響樂團交織，帶領觀眾重溫最熱血、最感動的冒險記憶；無論是多年追隨《航海王》的粉絲，還是初次體會其魅力的觀眾，都能在這場音樂會中找到屬於自己的感動，一路走過草帽海賊團的友情與挑戰。票券將於2月4日中午12時在MNA售票網上開賣。

