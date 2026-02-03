《航海王》交響音樂會台中、台南巡演 北谷洋熱力領唱重現冒險經典

《航海王》動畫交響音樂會將在台中、台南登場。（圖／牛耳藝術提供）

最受喜愛的動畫經典《航海王》即將以全新形式在台灣中南部登場，銀幕播放動畫精華集錦，並由現場交響樂團同步演奏劇情配樂，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程。本次音樂會邀請到原作音樂作曲家田中公平以及多首主題曲原唱歌手北谷洋親臨現場，為觀眾帶來《航海王》最具代表性的曲目，讓耳熟能詳的旋律將透過交響樂的演繹，牽動整個世代對《航海王》的回憶與熱情。

2025年在台北國家音樂廳演出的《航海王》動畫交響音樂會造成觀眾熱烈迴響，不少樂迷在音樂與動畫片段交織的現場感動落淚，並稱讚這種全新形式既宏大又感性，「上次台北看完，真的很讚！第一次看交響樂，氣氛嗨到原唱歌手叫大家一同站起來跳、一起唱。衝著原唱歌手再來，決定再衝一次」、「去年台北場真的超棒，聽到泛淚」。

廣告 廣告

本次音樂會邀請到原作音樂作曲家田中公平以及多首主題曲原唱歌手北谷洋親臨現場。（圖／牛耳藝術提供）

原唱北谷洋以精湛的歌唱實力，讓全場氣氛來到最高點，掌聲如雷，作曲家田中公平更邀請觀眾起立共同高歌，搭配影片播放、交響樂完美同步，冒險名場面與音樂高潮同時席捲而來，不僅重現經典片頭與插曲，也重新詮釋了音樂的感染力。這樣的演出形式不只讓動漫迷能回憶青春，而是所有喜愛音樂、視覺藝術的觀眾，都能在音樂廳中找到屬於自己對《航海王》的深刻記憶。

本次音樂會特別邀請原作作曲家田中公平與主題曲原唱歌手北谷洋出席演出。田中公平自動畫《航海王》開播以來負責選曲與音樂編排，是動畫原聲不可或缺的核心人物。在近日頒發的 2025 年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎 中，田中公平更因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，這樣的肯定不只是對其音樂的認可，也是對《航海王》整個音樂世界在全球粉絲中影響力的一種象徵。北谷洋則以主題曲原唱身份帶來〈We Are!〉、〈We Go!〉、，〈OVER THE TOP〉等曲目，他的歌聲與節奏已成為《航海王》系列不可抹滅的青春印記，激勵了無數粉絲投入冒險之中。《航海王》動畫交響音樂會將在4月30日台南文化中心、5月1日台中國家歌劇院登場，門票2月4日中午MNA售票網開賣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

具俊曄公開手寫信 呼喚大S下次見面「永遠在一起」

33歲男新婚2個月「離奇陳屍鐵窗上」 兇手竟是相戀9年妻一家人

袁惟仁離世前一度恢復心跳 聽親姊輕聲吐「媽媽我會照顧」放心走了