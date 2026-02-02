《航海王》動畫交響音樂會熱血召集 原唱歌手與原作曲家攜手再登台

動畫經典《航海王》音樂會將於四月底再度登台。（牛耳藝術提供）

動畫經典《航海王》將以全新形式在台登場，在銀幕上播放動畫精華集錦，由現場 50 人交響樂團同步演奏配樂，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程，首度登上 4 月 30 日台南文化中心、5 月 1 日台中國家歌劇院演出。

本次音樂會邀請原作作曲家田中公平，以及多首主題曲原唱歌手北谷洋親臨現場，為觀眾帶來《航海王》最具代表性的曲目，讓耳熟能詳的旋律透過交響樂的演繹，牽動整個世代對《航海王》的回憶與熱情。

去年在台北國家音樂廳演出的《航海王》動畫交響音樂會獲觀眾迴響，稱讚此全新形式宏大又感性：「上次台北看完真的很讚！第一次看交響樂，氣氛嗨到原唱歌手叫大家一同站起來跳、一起唱。衝著原唱歌手再來，決定再衝一次！」「去年台北場真的超棒，聽到泛淚」。

原唱北谷洋以精湛的歌唱實力讓全場氣氛達最高點，作曲家田中公平邀請觀眾起立共同高歌，搭配影片播放、交響樂同步，冒險名場面與音樂高潮同時席捲而來，重現經典片頭與插曲，也重新詮釋音樂的感染力。不僅讓動漫迷回憶青春，所有喜愛音樂、視覺藝術的觀眾都能在音樂廳中找到屬於自己對《航海王》的深刻記憶。

本次音樂會邀請原作作曲家田中公平與主題曲原唱歌手北谷洋出席演出，前者自動畫《航海王》開播以來負責選曲與音樂編排，是動畫原聲不可或缺的核心人物。在近日頒發的 2025 年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎中，他因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，不只是對其音樂的認可，象徵《航海王》音樂在全球粉絲的影響力的。後者以主題曲原唱身份帶來《We Are!》《We Go!》《OVER THE TOP》等曲目，他的歌聲與節奏已成為此系列不可抹滅的青春印記，激勵無數粉絲投入冒險。

《航海王》動畫自 1999 年播出，陪伴全球無數粉絲走過逾25 年的冒險旅程，成為日本動畫史上最具代表性的長篇作品之一。原作漫畫累積發行量超過 5 億本，名列金氏世界紀錄，成為史上最暢銷漫畫之一。動畫版透過不斷更新的故事線與角色成長，讓多個世代的觀眾見證魯夫與草帽海賊團追尋 One Piece 的旅途，同時塑造出堅定友情、夢想與冒險精神的文化象徵，更是跨越年齡與國界的情感共鳴。

《航海王》動畫交響音樂會重現動漫經典音樂，成為跨越世代情感的橋樑，銀幕和交響樂團交織，帶領觀眾重溫最熱血感動的冒險記憶。售票日將在本週三 (4日) 中午12點開賣。MNA售票網：​ https://mna.tw/2026-ONEPIECE

節目資訊

4/30 (週四) 19:00 台南文化中心

5/1 (週五) 13:30 & 18:30 台中國家歌劇院

