《航海王》大槻真希遭趕下台「吃虧的不是日本人」小粉紅1原因也怒了

記者林汝珊／台北報導

大槻真希唱一半被趕下台，當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

演唱多首《航海王》經典歌曲的日本女歌手大槻真希，上月 28 日在「上海萬代嘉年華」演出時，竟在唱到一半被強制斷電、奪麥趕下台，引發各界關注。就連中國網友也在網路上為她抱不平，日本媒體也關注此次事件是否對活動主辦方造成損失。

大槻真希上海演出遭中斷。（圖／翻攝自微博）

據悉，大槻真希出席的是「上海萬代南夢宮嘉年華（BN嘉年華）」，自2023年起舉辦，去年（2024）吸引超過5萬人參加。活動旨在讓民眾近距離體驗《航海王》、《火影忍者》、《鋼彈》等人氣動漫作品。

然而大槻真希演唱《航海王》片尾曲〈memories〉時，本應是全場焦點，卻意外在中途被迫中斷，緊接著29日、30日的活動也全面取消。不過由於活動本身是免費入場，因此並未涉及收益計算，主辦僅回應：「非常抱歉，恕我們無法答覆此事。」

日媒分析指出，此次事件的直接受害者並非日本，而是數萬名原本期待參與的中國大陸民眾。中國輿論也出現兩派意見，部分網友認為主辦單位做法「太小家子氣」、「沒有契約精神」。

