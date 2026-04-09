《航海王》宇宙擴張 LEGO動畫特別篇、真人版第3季與全新動畫先後報到

全新製作動畫《THE ONE PIECE》。請回原版製作動畫的WIT Studio，以全新技術繪製。（Netflix提供）

在嘗試併購華納兄弟失敗後，Netflix更積極尋找有同樣知名度、廣大影響力的各種素材，真人版《航海王》（ONE PIECE）第3季宣告2027年問世。同時《LEGO航海王》（ LEGO™ ONE PIECE）特別篇以騙人布為第一人稱，敘述草帽海賊團的冒險經歷。壓軸的則是全新製作的動畫《THE ONE PIECE》帶領新世代觀眾重返魯夫冒險的起點。

自首播以來，Netflix的《航海王》真人版成功把這部深受喜愛的漫畫，帶成全球性的文化現象，也在各季之間持續維持熱度。憑藉近一億次觀看數與高水準製作，作品把「偉大航道」的宏大世界真實呈現在觀眾眼前，並透過創新行銷與跨世代粉絲的支持，不斷擴大影響力。《航海王》不只是影集，更像是一座橋樑，讓新粉絲也能輕鬆走進這個世界、加入冒險，讓草帽一行人的精神站在文化潮流的核心，邀請所有人一起踏上這段旅程。

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真人版第3季鎖定於2027年登場，首度公佈了這一季的主題，《航海王：阿拉巴斯坦之戰》。在第3季的故事中，魯夫與草帽海賊團一行人將被捲入一場席捲沙漠王國阿拉巴斯坦的巨大風暴，這裡正是薇薇公主的故鄉。一場叛亂正在暗中醞釀，由七武海之一、冷酷無情的克洛克達爾與其地下組織巴洛克華克操控，企圖奪取王國。面對內戰與強敵逼近，草帽海賊團一行人將迎來艱難抉擇，誓言守護王國不被摧毀。

但今年9月29日，會先推出還有《LEGO航海王》。由LEGO集團、集英社與Atomic攜手打造，以LEGO獨特風格重現真人版前兩季劇情，結合幽默節奏、高張力冒險與滿滿積木動作場面，不論是新粉入坑或老粉重溫，都能收穫全新樂趣。

《LEGO航海王》以騙人布為故事敘述的第一人稱，重溫前兩季的冒險篇章。（Netflix提供）

壓軸的是全新製作動畫《THE ONE PIECE》，此計畫已經於2023年先行公告，找來原版負責製作的由知名WIT Studio操刀，並與集英社、東映動畫及富士電視台合作，重新詮釋經典「東海篇」，透過更進化的影像技術，帶領新世代觀眾重返魯夫冒險的起點。

Netflix行銷長瑪莉安李（Marian Lee）表示：「《航海王》的粉絲熱情真的無可比擬，跨越世代，讓真人版影集成為全球現象、持續稱霸排行榜。我們本身也是忠實粉絲，因此希望以前所未有的規模，將偉大航道帶進各種不同媒介。從2027年的《航海王：阿拉巴斯坦之戰》，到今年9月登場的LEGO動畫特別篇，以及全新動畫《THE ONE PIECE》，再到能把冒險帶回家的商品系列，我們正打造一個讓每位粉絲都能找到歸屬的世界。」

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