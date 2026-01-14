「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度

最受粉絲期待的妮可羅賓也將現身，身材火辣又美艷高冷，影迷認為還原度相當高。（圖／翻攝自IG@leraabova）





「航海王」真人版第二季將開播。官方釋出的前導預告中，已經揭露，秘密犯罪組織巴洛克華克即將登場，還有最受粉絲期待的妮可羅賓也將現身，身材火辣又美艷高冷，影迷認為還原度相當高。

影集《航海王》第2季預告片：「你是草帽海賊團團長，蒙其·D·魯夫。」《航海王》真人版影集第二季，今年三月就要來了，草帽海賊團將迎來更危險的新篇章，這一季以巴洛克華克崛起為主軸，最受到海賊迷期待的，Miss ALL SUNDAY和她的夥伴們也帥氣登場。

影集《航海王》第2季預告片：「他們是巴洛克華克，他們是刺客組織，十二輪花。」

白色大衣配上牛仔帽，花花果實能力者，妮可羅賓氣場全開，飾演羅賓的蕾拉阿波娃，形象高冷身材火辣，被認為和羅賓高度吻合，蕾拉阿波娃是俄羅斯演員兼模特兒，曾出演盧貝松的電影安娜，神秘的氣質備受好評，但接演羅賓一角，卻曾遭烏克蘭航海迷，強烈反對。俄羅斯女星蕾拉阿波娃：「他們都是很有趣的人物，他們各自都很有趣，個性也各不相同，他們對彼此都非常重要，我喜歡這一點。」

但羅賓的關鍵登場也將成為劇情轉折核心，第二季也延續首季成功陣容，魯夫、索隆、香吉士，娜美與騙人布都是原班人馬，對了，還有最可愛的他也要登場。影集《航海王》第2季預告片：「我要介紹航海王第二季，好痛，救命啊，快叫醫生。」

梅莉號上的團寵，醫生喬巴也準備和夥伴們一起踏上偉大的航道，帶領影迷一起展開熱血的航海冒險。



