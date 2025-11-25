《航海王》真人版第3季開始製作！ 主演全數回歸、卡司陣容再升級

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Netflix今（25）日宣布，備受好評的Netflix真人版冒險影集《航海王》真人版第3季已正式開拍，在第2季於3月10日上線以前展開製作。

原班草帽海賊團主角群：伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 出演蒙其·D·魯夫、新田真劍佑飾羅羅亞·索隆、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 飾娜美、雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 飾騙人布、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 飾香吉士，他們將再度回到南非開普敦，同時加入的還有查莉特拉·強德蘭 (Charithra Chandran) 飾星期三小姐、米凱拉·胡佛 (Mikaela Hoover) 為喬巴配音、喬·曼格尼洛 (Joe Manganiello) 飾演0號先生、蕾拉·艾波娃 (Lera Abova) 飾演天天星期天小姐與森德希·拉瑪莫西 (Sendhil Ramamurthy) 飾演寇布拉。

米凱拉·胡佛、喬·曼格尼洛與森德希·拉瑪莫西將於第3季正式升格為主要卡司。先前已公布的第3季卡司為科爾·艾斯科拉 (Cole Escola) 飾演馮·克雷與索洛馬里·達納 (Xolo Maridueña)飾演波特卡斯·D·艾斯，更多卡司將於之後陸續公布。

Netflix真人版影集《航海王》由伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 、新田真劍佑 (Mackenyu)、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 與雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 領銜主演 。影集由 集英社與Netflix及Tomorrow Studios聯合製作。《航海王》第二季將於2026年3月10日於Netflix獨家上線。

