《航海王》第2季真人版神祕刺客曝光 超辣妮可羅賓是她

真人版影集《航海王》第2季3月10日將在Netflix上線，今（1╱13）釋出「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開第2季最關鍵、也最致命的全新勢力神祕刺客組織「巴洛克華克」（Baroque Works），並暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅，女主角「妮可羅賓」由蕾拉阿波娃（Lera Abova）飾演，低胸造型立刻引起熱議。

在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人。

草帽海賊團一行人正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮羅格鎮遇到「巴洛克華克」，其中的成員Miss ALL星期三由蕾拉阿波娃飾演，她以一襲白色大衣配上白牛仔帽帥氣登場，其神祕的果實能力讓她不費吹灰之力便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

除Miss ALL星期三外，大夥也將在此遇到查莉絲拉錢德蘭（Charithra Chandran）飾演的星期三小姐、大衛達斯馬齊安（David Dastmalchian）飾演的3號先生（Mr. 3）、大衛達斯馬齊安（Camrus Johnson）飾演的5號先生（Mr. 5）與蘇菲亞安妮卡魯索（Sophia Anne Caruso）飾演的黃金週小姐等人，並在此展開精采的對決，朝偉大的航道邁進。

