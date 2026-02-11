《航海王》第2季真人版預告曝光！全球13場特映活動台灣也入選
真人版影集《航海王》第2季將於3月10日在Netflix全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。
今（11）日《航海王》第2季（ONE PIECE： Into the Grand Line）釋出史詩級全新正式預告，同時宣布將於全世界舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，而台灣也將參與其中，預計將於3月14日，號召全台灣的粉絲齊聚高雄，舉辦草帽海賊團盛大遊行。
正式預告中草帽海賊團在酒吧中舉杯慶祝成功抵達偉大航道，魯夫熱血高喊：「我的同伴們，我們組成了一支出色的海賊團，成功抵達偉大航道，現在距離夢想更進一步了！」然而歡笑過後，真正的試煉才正要開始，梅利號闖過顛倒山的洶湧急流、深入危險叢林、甚至遭遇巨大恐龍，預告也警告：「偉大航道危機四伏，不要隨便信任別人。」
本次預告也是繼2025年Tudum活動曝光後，首度正式揭曉備受期待的新角色「喬巴」。喬巴天真地提問：「海賊是什麼？」他的人生導師西爾爾克醫生溫柔回應：「海賊熱愛冒險、擁有夢想，而且絕不輕言放棄。」這份精神，也成為偉大航道旅程的核心信念。初次見到喬巴的魯夫興奮大喊：「那是什麼東東！」而喬巴也開心地說：「我從來沒玩得這麼開心耶！」令人更加期待他的加入將為團隊帶來什麼樣的火花。
第2季中，一股關鍵全新勢力神祕刺客秘密組織「巴洛克華克（Baroque Works）」也正式浮上檯面。副社長Miss ALL星期天 (Miss All-Sunday)（蕾拉・阿波娃 飾），也是大家熟知的妮可・羅賓，冷靜現身對魯夫說道：「你就是草帽海賊團的船長啊？蒙其・D・魯夫。」伴隨「同伴會在你眼前一個個死去」等不祥警告，巴洛克華克成員星期三小姐 (Miss Wednesday)（查莉絲拉・錢德蘭 飾）、5號先生 (Mr. 5)（卡姆魯斯・強森 飾）、黃金週小姐 (Miss Goldenweek)（蘇菲亞・安妮・卡魯索 飾）等人來勢洶洶，預告中更直言：「這些巴洛克華克的傢伙與眾不同，他們實力超強。」
面對步步逼近的威脅，魯夫大喊：「團結一心！」騙人布也宣告：「要開戰了！」預告最後點出旅程的真諦：「有時候你會到達從未想過的地方，也會結識同伴，這正是踏上旅程的意義。」一場更加壯闊、熱血的冒險，即將展開。
莊凱勛感謝科技棚 AI幫忙護演員
私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶
羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強
