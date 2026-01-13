《航海王》第2季神秘組織曝光！巴洛克華克成員正式登場

《航海王》第2季，伊納基·戈多伊（Iñaki Godoy）飾演的魯夫，踏上海上冒險旅程。（圖／Netflix）

Netflix真人版影集《航海王》第2季即將於3月10日上線，草帽海賊團在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，正式踏入風格迥異且充滿未知的島嶼，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。官方於今（13）日正式釋出名為《航海王》（ONE PIECE: Into the Grand Line）的「巴洛克華克崛起」前導預告，正式揭開本季最關鍵且致命的全新勢力——神秘刺客組織「巴洛克華克」。預告中暗示該組織勢力龐大且行事殘酷，成員皆隱藏真實身分，將為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演Miss ALL星期天（Miss All-Sunday）。（圖／Netflix）

在最新的預告畫面中， 草帽海賊團一行人踏上偉大航道。在首站「羅格鎮」便遭遇惡名昭彰的巴洛克華克成員，其中由蕾拉・阿波娃飾演的「Miss All-Sunday」一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣現身，展現出不費吹灰之力便能操控戰局的神秘能力。

蘇菲亞・安妮・卡魯索（Sophia Anne Caruso）飾演黃金週小姐（Miss Goldenweek）。（圖／Netflix）

除了 Miss All-Sunday 外，草帽一行人也將在此遭遇一連串強敵，包括查莉絲拉・錢德蘭飾演的「星期三小姐」、大衛・達斯馬齊安飾演的「3 號先生」、卡姆魯斯・強森飾演的「5 號先生」、賈札拉・賈斯琳飾演的「情人節小姐」、丹尼爾・拉斯克飾演的「9 號先生」以及蘇菲亞・安妮・卡魯索飾演的「黃金週小姐」，並在此展開精彩的對決，朝偉大的航道邁進！

Jazzara Jaslyn, Lera Abova, Camrus Johnson。（圖／Netflix）

