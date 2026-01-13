《航海王》第2季3月10日上線 「巴洛克華克崛起」前導預告曝光

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。今（13）日正式釋出《航海王》（ONE PIECE: Into the Grand Line）「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開第2季最關鍵、也最致命的全新勢力——神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克（Baroque Works）」。前導預告中暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮——羅格鎮遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss ALL星期三由蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。除了Miss ALL星期三外，大夥也將在此遇到星期三小姐（查莉絲拉・錢德蘭 飾）、3號先生 (Mr. 3)（大衛・達斯馬齊安 飾）、5號先生 (Mr. 5)（大衛・達斯馬齊安 飾）與黃金週小姐（蘇菲亞・安妮・卡魯索 飾）等人，並在此展開精彩的對決，朝偉大的航道邁進！

本劇由伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 、新田真劍佑 (Mackenyu)、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 與雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 領銜主演 。

準備迎戰第二季更強大、更加兇狠的全新反派：

查莉絲拉・錢德蘭（Charithra Chandran）飾演星期三小姐 (Miss Wednesday)

蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演Miss ALL星期天 (Miss All-Sunday)

大衛・達斯馬齊安（David Dastmalchian）飾演3號先生 (Mr. 3)

卡姆魯斯・強森（Camrus Johnson）飾演5號先生 (Mr. 5)

賈札拉・賈斯琳（Jazzara Jaslyn）飾演情人節小姐 (Miss Valentine)

丹尼爾・拉斯克（Daniel Lasker）飾演9號先生 (Mr. 9)

蘇菲亞・安妮・卡魯索（Sophia Anne Caruso）飾演黃金週小姐 (Miss Goldenweek)

《航海王》第2季將於2026年3月10日於Netflix獨家上線，並已確認續訂第3季。該影集由Netflix與集英社共同製作，製作公司為Tomorrow Studios（ITV Studios為合作夥伴）。

