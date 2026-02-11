《航海王》第2季3月10日上線 3月16日草帽海賊團高雄啟航

大家熟悉的《航海王》共同回歸第2季，繼續航向偉大航道。（Netflix提供）

萬眾期待的Netflix真人版影集《航海王》（One Piece: Into the Grand Line），終於發佈第2季的正式預告，鎖定同時3月10日全球同步上線，也宣佈全球舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，而3月14日就在高雄舉辦盛大遊行，邀請粉絲與草帽海賊團一同啟航。

第2季的故事讓草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。

這一季最大的反派人物，也是全新勢力—神祕刺客秘密組織「巴洛克華克」（Baroque Works）也正式浮上檯面。副社長Miss ALL星期天 (Miss All-Sunday），也是大家熟知的妮可羅賓，冷靜現身對魯夫說道：「你就是草帽海賊團的船長啊？蒙其D魯夫。」同時還放下狠話，「同伴會在你眼前一個個死去！」巴洛克華克成員星期三小姐 (Miss Wednesday）、5號先生 (Mr. 5）、黃金週小姐 (Miss Goldenweek）等人來勢洶洶，預告中更直言：「這些巴洛克華克的傢伙與眾不同，他們實力超強。」

「巴洛克華克」的3號先生，這個造型真的未免也太浮誇，大概每次出任務前都要花2個小時梳頭髮。

當然草帽海賊團也有新成員加入，這一季正式揭曉備受期待的新角色「喬巴」。喬巴天真地提問：「海賊是什麼？」他的人生導師西爾爾克醫生溫柔回應：「海賊熱愛冒險、擁有夢想，而且絕不輕言放棄。」這份精神，也成為偉大航道旅程的核心信念。初次見到喬巴的魯夫興奮大喊：「那是什麼東東！」而喬巴也開心地說：「我從來沒玩得這麼開心耶！」令人更加期待他的加入將為團隊帶來什麼樣的火花。

草帽海賊團新成員喬巴登場，對，沒有Netflix做不出來的人物。（Netflix提供）

面對步步逼近的威脅，魯夫大喊：「團結一心！」騙人布也宣告：「要開戰了！」預告最後點出旅程的真諦：「有時候你會到達從未想過的地方，也會結識同伴，這正是踏上旅程的意義。」一場更加壯闊、熱血的冒險，即將展開。

Mr.13海獺是Miss星期五的夥伴，雖然是「巴洛克華克」的特務，但缺乏忠誠性。想看他跟漫威的火箭浣熊對打！（胡亂許願）（Netflix提供）

Netflix真人版《航海王》自2023年首播以來便席捲全球，連續8週登上Netflix全球十大熱門影集排行榜，累積直逼一億人次的觀看次數。3月14日週六，號召全台灣的粉絲齊聚高雄，舉辦草帽海賊團盛大遊行！穿上你最帥氣的海賊裝扮，一同參與主題活動，慶祝這趟精彩的航海之旅。敬請關注Netflix官方社群以鎖定最新資訊。

