《航海王》第2季3月10日全球啟航 神祕刺客組織「巴洛克華克」傾巢而出

《航海王》第2季神秘刺客組織「巴洛克華克」成員，賈札拉賈斯琳（左起）飾演情人節小姐、蕾拉阿波娃飾演Miss ALL星期天、卡姆魯斯強森飾演5號先生。（Netflix提供）

從2023年首播以來，Netflix真人版《航海王》（One Piece）超過75個國家奪下排行榜冠軍，成為首部於日本登上Netflix英語影集第一名的作品，也打破「漫畫作品真人化」的魔咒，現在第2季3月10日登場，也同步公開這一季的反派人物，神秘刺客組織「巴洛克華克」（Baroque Work）。

在漫畫當中，「巴洛克華克」跟主角眾人糾纏甚久，不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。這次影集選角時也煞費苦心，粉絲都關注在「巴洛克華克」每個成員的造型上的還原度，既能吻合漫畫的設定、但真人演員詮釋時又不會流於過度誇張。

廣告 廣告

「巴洛克華克」成員，大衛達斯馬齊安飾演3號先生。（Netflix提供）

「巴洛克華克」成員，蘇菲亞安妮卡魯索飾演黃金週小姐。（Netflix提供）

前導預告中，「巴洛克華克」的成員紛紛亮相，包括蕾拉阿波娃（Lera Abova），以一襲白色大衣配上白色牛仔帽，詮釋Miss ALL星期天（Miss All-Sunday），其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始反過頭來打自己。其餘出場的還有查莉絲拉錢德蘭（Charithra Chandran）飾演星期三小姐 (Miss Wednesday），大衛達斯馬齊安（David Dastmalchian）飾演3號先生（Mr. 3），卡姆魯斯強森（Camrus Johnson）飾演5號先生（Mr. 5），蘇菲亞安妮卡魯索（Sophia Anne Caruso）飾演黃金週小姐（Miss Goldenweek），賈札拉賈斯琳（Jazzara Jaslyn）飾演情人節小姐（Miss Valentine）等。

對於沒看過原著的人來說，「巴洛克華克」組織從名字，到每個成員的設定，都有一種古怪的荒謬感。作者尾田榮一郎解釋，這個命名風格取材巴洛克藝術，意思是華麗、複雜，又有「俗麗凌亂」的感受。「華克」二字是英文「Wokr」的音譯，暗示這個集團的作品，就是他們的陰謀，也強調其秘密運作的特性。

《航海王》第2季前導預告

更多鏡週刊報導

范少勳及陳姸霏《凶宅專賣店》 未上先獲佳評

《日租家庭》提前陪你過年 把布蘭登費雪租回去充當家人

影射「小龍女」李芷霖偷吃 網友涉2罪遭起訴