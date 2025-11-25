《航海王》第3季開拍！草帽團回歸南非 「陣容再升級」全新角色曝光

記者王培驊／台北報導

Netflix今（25）日宣布，備受好評的Netflix真人版冒險影集《航海王》真人版第3季已正式開拍，在第2季於3月10日上線以前展開製作。

原班草帽海賊團主角群：伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 出演蒙其·D·魯夫、新田真劍佑飾羅羅亞·索隆、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 飾娜美、雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 飾騙人布、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 飾香吉士，他們將再度回到南非開普敦，同時加入的還有查莉特拉·強德蘭 (Charithra Chandran) 飾星期三小姐、米凱拉·胡佛 (Mikaela Hoover) 為喬巴配音、喬·曼格尼洛 (Joe Manganiello) 飾演0號先生、蕾拉·艾波娃 (Lera Abova) 飾演天天星期天小姐與森德希·拉瑪莫西 (Sendhil Ramamurthy) 飾演寇布拉。

喬巴由喬米凱拉·胡佛飾演。（圖／Netflix提供）

米凱拉·胡佛、喬·曼格尼洛與森德希·拉瑪莫西將於第3季正式升格為主要卡司。先前已公布的第3季卡司為科爾·艾斯科拉 (Cole Escola) 飾演馮·克雷與索洛馬里·達納 (Xolo Maridueña)飾演波特卡斯·D·艾斯，更多卡司將於之後陸續公布。

Netflix真人版影集《航海王》由伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 、新田真劍佑 (Mackenyu)、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 與雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 領銜主演 。影集由 集英社與Netflix及Tomorrow Studios聯合製作。《航海王》將於2026年3月10日於Netflix獨家上線。

關於《航海王》ONE PIECE

Netflix真人版《航海王》改編自日本歷來最暢銷的漫畫系列，由尾田榮一郎創作，至今已出版逾100卷、全球銷量突破5億本。本劇講述主角蒙其·D·魯夫踏上海上冒險旅程，為了尋找傳說中的寶藏「大秘寶」，立志成為「海賊王」。

這部全球知名的作品擁有橫跨世代的廣大粉絲群。真人版影集自2023年首播以來便席捲全球，連續8週登上Netflix全球十大熱門影集排行榜，更在超過75個國家奪下排行榜冠軍，成為首部於日本登上Netflix英語影集第一名的作品。影集至今累積近1億觀看次數，更是Netflix有史以來最多人下載的作品之一。

《航海王》真人版在兒童與家庭艾美獎（Children’s & Family Emmy Awards）中共獲得11項提名，包括「最佳青少年影集」。粉絲亦可透過全年不間斷的延伸體驗與劇集保持互動，例如即將於Netflix House推出的沉浸式體驗，以及與LEGO、Moose Toys等品牌合作推出的週邊商品，皆可於Netflix Shop與全球零售通路購買。

《航海王》第2季將於2026年隆重回歸，並已確認續訂第3季。該影集由Netflix與集英社共同製作，製作公司為Tomorrow Studios（ITV Studios為合作夥伴）。

