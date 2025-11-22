《航海王》聯名NBA！魯夫披球衣灌籃公仔 台灣12月開放預購

「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月，在位於東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始發售。圖／台灣萬代南夢宮提供

萬代魂（BANDAI SPIRITS CO., LTD.）今宣布將與熱門動漫《航海王》及NBA展開跨界聯名合作。首波商品「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」預計於 2025 年 12 月正式推出。台灣粉絲屆時可透過萬代南夢宮亞洲官方購物網站「PREMIUM BANDAI ASIA」進行預購，NBA Official Store 實體門市亦將陸續發售。

萬代魂表示，本次聯名企劃旨在融合動漫與運動兩種截然不同的文化，藉此提升雙方品牌價值。《航海王》所描繪的夢想、奮鬥意志與同伴情誼，與 NBA 強調的團隊合作、熱情及對勝利的執著相互交織，創造出前所未有的全新魅力。這項合作不僅鎖定原本的動漫迷與籃球迷，更期望透過跨界結合，吸引全新的粉絲群體。

首彈推出的聯名商品為設計特別的模型公仔，展現主角「魯夫」身穿 NBA 各隊球衣，在球場上飛身灌籃的瞬間英姿。萬代魂強調，該系列公仔將充分展現品牌卓越的造型技術與視覺魄力，讓收藏家能感受到角色與運動結合的動態美感。商品將率先於東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」發售，隨後擴展至亞洲多個地區。

全新企劃「CHOPPER’s」以和我們在同一個世界生活的喬巴為主題。身穿NBA各隊球衣的喬巴公仔玩具登場。圖／台灣萬代南夢宮提供

萬代魂自 2018 年成立以來，致力於全球高端市場的事業成長。公司代表董事長榊原博表示，未來將繼續注入「SPIRITS（靈魂）」的製造理念，為全球顧客提供超越想像的感動體驗。除了首波公仔外，未來還計畫陸續推出更多生活雜貨與周邊產品，豐富聯名系列的內容。

《航海王》自 1997 年連載至今，全球發行量已突破 5 億冊，動畫播出亦長達 20 餘年，擁有跨年齡層的廣大粉絲；而 NBA 賽事在全球超過 200 個國家播出，具有體育娛樂的指標地位。本次強強聯手，預計將在 2025 年底於香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國等地掀起一股收藏熱潮。



