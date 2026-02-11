《航海王2》正式預告曝光 3／14高雄草帽海賊團遊行登場

《航海王2》即將上線。（圖／Netflix提供）

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。

今（11）日《航海王》第2季（ONE PIECE: Into the Grand Line）釋出史詩級全新正式預告，同時宣布將於全世界舉辦13場全球粉絲特映與主題活動，而台灣也將參與其中，預計將於3月14日週六，號召全台灣的粉絲齊聚高雄，舉辦草帽海賊團盛大遊行。

廣告 廣告

正式預告中，草帽海賊團在酒吧中舉杯慶祝成功抵達偉大航道，魯夫熱血高喊：「我的同伴們，我們組成了一支出色的海賊團，成功抵達偉大航道，現在距離夢想更進一步了！」然而歡笑過後，真正的試煉才正要開始，梅利號闖過顛倒山的洶湧急流、深入危險叢林、甚至遭遇巨大恐龍，預告也警告：「偉大航道危機四伏，不要隨便信任別人。」

本次預告也是首度正式揭曉備受期待的新角色「喬巴」。喬巴天真地提問：「海賊是什麼？」他的人生導師西爾爾克醫生溫柔回應：「海賊熱愛冒險、擁有夢想，而且絕不輕言放棄。」這份精神，也成為偉大航道旅程的核心信念。初次見到喬巴的魯夫興奮大喊：「那是什麼東東！」而喬巴也開心地說：「我從來沒玩得這麼開心耶！」令人更加期待他的加入將為團隊帶來什麼樣的火花。

第2季中，神祕刺客秘密組織「巴洛克華克（Baroque Works）」也正式浮上檯面。副社長Miss ALL星期天 (Miss All-Sunday)（蕾拉・阿波娃 飾），也是大家熟知的妮可・羅賓，冷靜現身對魯夫說道：「你就是草帽海賊團的船長啊？蒙其・D・魯夫。」

面對步步逼近的威脅，魯夫大喊：「團結一心！」騙人布也宣告：「要開戰了！」預告最後點出旅程的真諦：「有時候你會到達從未想過的地方，也會結識同伴，這正是踏上旅程的意義。」一場更加壯闊、熱血的冒險，即將展開。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

撒嬌女人最好命1／莫允雯甩開為戲瘦成紙片人體態 膨臉嘟嘴警告男友超可愛

殉職所長父求「女毒駕殺人償命」 廢死聯盟：全球夥伴聽台灣有死刑狂噓倒讚

LINE人氣表情貼「不叫地瓜球」！官方曝正名 網驚：難怪找不到