《航海王2》邪惡新勢力曝光！「妮可羅賓」真人版演員火辣亮相

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。今（13日）官方正式釋出預告，人氣女角妮可羅賓，由由蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演，火辣程度立刻掀起討論。

Netflix今釋出《航海王》（ONE PIECE： Into the Grand Line）「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開第2季最關鍵、也最致命的全新勢力——神祕刺客祕密組織 「巴洛克華克（Baroque Works）」。前導預告中暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮——羅格鎮遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一「Miss ALL星期天」妮可羅賓由蕾拉・阿波娃（Lera Abova）飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

除了Miss ALL星期天外，大夥也將在此遇到星期三小姐（查莉絲拉・錢德蘭 飾）、3號先生「Mr. 3」（大衛・達斯馬齊安 飾）、5號先生「Mr. 5」（卡姆魯斯・強森 飾）與黃金週小姐（蘇菲亞・安妮・卡魯索 飾）等人，並在此展開精彩的對決，朝偉大的航道邁進。

本劇由伊納基·戈多伊 (Iñaki Godoy) 、新田真劍佑 (Mackenyu)、塔茲·史卡勒 (Taz Skylar) 、艾蜜莉·拉德 (Emily Rudd) 與雅各·羅美洛 (Jacob Romero) 領銜主演 。

