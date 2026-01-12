航港局優化制度改革與系統服務 全方位守護海域安全

為提升我國船員專業競爭力，並強化航運管理效能，交通部航港局持續推動數位轉型與制度精進，透過優化船員適任性評估制度、升級航政資訊系統服務，及實施船東責任保險（P&I）審查新制，多管齊下建構更透明、便民且嚴謹的海事安全防線。

航港局指出，為改善船員岸上晉升制度，自一一四年起針對三等船副及三等管輪筆試進行考科整併與題型調整，全面採行選擇題施測，整體合格率明顯提升，評量方式更貼近實務需求，相關作法將於一一五年持續推動實施。一一五年度訓練與評估作業，已委託中華海員總工會辦理，詳細日程與報名資訊均已公告於航港局及中華海員總工會官方網站，歡迎符合資格之船員踴躍報名。

在數位服務方面，航港局完成MTNet系統功能升級，整合航海人員測驗報名、審核、考試、榜示及證書申請等資訊，考生可即時查詢審查進度與應備文件，有效提升資訊透明度，減少補件往返與等待焦慮，讓考生能安心備考、專注考試準備。

另，為防範船東投保劣質保險衍生海事風險，航港局自一一四年十月十五日起實施P&I（船東責任保險）審查新制，規定船東須向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國合法保險公司或具備國際信用評等BBB（含）以上之保險人投保。

航港局表示，若保險人不符前述標準，船東須額外提供保證金，並附上既有保單，才准予進出我國商港。此制度確保在發生海事案件時，保險人具有足夠履約能力，或有保證金可供善後處理。新制實施至今運作穩定順暢，對提升我國港口及周邊海域海事安全具重大貢獻。

航港局強調，未來將持續結合數位科技與制度革新，從「系統便民、專業晉升、安全把關」三大面向同步推進，全面打造更智慧、更安全的航運環境，守護我國海域平安。