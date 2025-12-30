航港局啟動四大應變措施 因應中國軍演確保航行安全

航船布告圖。（圖：交通部航港局提供）

針對中國近日在台灣周邊海域進行軍事演習，交通部指示航港局立即啟動相關應變機制，除持續掌握解放軍演習動態並進行影響評估外，並已全面部署四大應變措施，確保台灣周邊海域船舶航行安全。

航港局表示，經評估中共所公告軍演海域範圍，目前尚不致影響我國各商港船舶進出作業。為強化航安維護，航港局已採取包括發布航行警告訊息、即時監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，及密切掌握各商港運作情形等四大措施。其中，在航行警告方面，航港局已於十二月二十九日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等相關警示，提醒航行船舶加強瞭望，並注意避讓。

航港局指出，在中國軍演期間，將持續密切關注共軍演習發展，並與海巡署保持即時聯繫，隨時更新相關資訊。同時航港局海事中心於演習期間將全天候二十四小時監控周邊海域船舶動態，並即時提醒附近船舶遠離軍演區域，以維護航行安全。另，也將會同港務公司密切掌握各商港營運狀況，必要時即時應處。

航港局呼籲，行經周邊海域船舶務必留意，並即時接收該局海岸電台及海事中心所發布之各項推播與警示訊息，避免進入中共軍演區域，共同確保航行安全。