航港局培育新海員 補助無經驗者9成訓練費

自軍中退伍的黃建誠，儘管過去沒有相關背景，但在完成乙級船員訓練後，順利銜接就業。

船員黃建誠表示，「我是一個不太擅長水性的人，但是在訓練期間，教官曾說過，哪怕你再會游泳終究遊不過巨浪，該思考的是，該要用什麼方式減少體力消耗、提高生存機率。」

因應離岸風電船員需求，航港局的海員新星培育計畫，透過補助9成乙級船員訓練費用，鼓勵無相關背景的民眾也可投入；另外，針對相關科系的青年學子，一旦通過甄選，從就學到就業也有相關補助，通過航海人員測驗並完成實習1年後，就是「甲級船員」，2025年第2階段就有11名學子被航商選中。

海員新星培育計畫錄取學生楊文翔指出，「我自己認為未來的趨勢也是比較不會被取代，希望就是可以當到船長。」

培育計畫推4年以來，有457位學生報名甄選，113人入選，其中33人已銜接就業，交通部航港分析職涯發展，乙級船員做起，水手月薪約7到10萬，水手長可到12萬，甲級的船副薪資14萬起跳，大副薪資可達22萬，船長上看31萬。

航港局副局長劉志鴻說，「資歷不斷累升，會從二副大副一直到船長，很多人從船長下來後就考引水人，引水人大家應該都知道，港區裡面的引水人月薪可能就破百萬了。」

航港局表示，為促進國內航線的經營與發展，將持續推動計畫，培育更多本土海事人才。

